Gustavo Petro arremete contra Shakira en pleno Consejo de Ministros

Suscríbete a nuestros canales

Un comentario fuera de libreto bastó para sacudir la agenda política y mediática en Colombia. El presidente Gustavo Petro sorprendió al citar a Shakira durante un Consejo de Ministros, desatando una ola de reacciones que rápidamente se viralizó.

La frase de Petro en contra de Shakira

Durante su intervención, el mandatario hizo referencia a la popular línea de la canción de Shakira con Bizarrap “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, para desarrollar una idea sobre el cuerpo, la dignidad y el mercado.

Sin embargo, su interpretación tomó un giro inesperado. Petro afirmó que “el cuerpo no se vende”, vinculando el concepto con una crítica a la mercantilización de las personas y defendiendo que el cuerpo pertenece a la vida y no al mercado.

“El cuerpo no se vende, porque es de la vida, no del mercado. Ni por poquito, ni por mucho, porque se vuelven esclavos y esclavas”, aseveró el mandatario nacido en Ciénaga de Oro, Colombia.

Petro fuera de control

El momento no quedó allí. En su intervención, el presidente profundizó en ideas relacionadas con la sexualidad, la autonomía corporal y hasta conceptos espirituales, generando desconcierto incluso dentro de su propio gabinete.

Entre sus declaraciones, Petro llegó a plantear reflexiones sobre la conexión entre el cuerpo y la mente, advirtiendo sobre los riesgos de convertir el cuerpo en mercancía, lo que, según él, deshumaniza a las personas.

El tono y el contenido del discurso provocaron reacciones inmediatas, especialmente por sus inusuales comentarios en una reunión de alto nivel.