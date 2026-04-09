Shakira da entrevista en televisión española hablando de su ruptura con Gerard Piqué

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La cantante y compositora colombiana Shakira se sentó en una emotiva entrevista con la presentadora Henar Álvarez, hablando de su vida, carrera, música, familia y de la tormentosa separación con el empresario y exdeportista español, Gerard Piqué.

Shakira rompe el silencio

La popular “Loba” fue totalmente clara y transparente, destacando que ve con mucho humor la ruptura sentimental que vivió, haciendo siempre bromas con su equipo de trabajo sobre el desamor.

Shakira admitió que durante su separación con el dueño de la empresa Kosmos, se rompió en mil pedazos, pero que la motivación por sus hijos, familia y carrera, hizo que se reconstruyera.

“Yo me río mucho de lo que me ha pasado. Hago muchas bromas todo el día de las dificultades que tengo. Mucha gente sabe que me rompí, me rompí en mil pedazos. Pero, me reconstruía a mí misma pieza por pieza”, indicó.

La entrevista de la barranquillera y ganadora de cuatros premios Grammy, se da luego que varios años instalada en Miami, Florida, con sus dos hijos, Sasha y Milan, dejando atrás sus recuerdos en la madre tierra España.

Un viaje en búsqueda de la felicidad

Shakira lanzó un mensaje de motivación para mujeres de todo el mundo en buscar siempre herramientas dentro, que las pueda sanar y sacar la fuerza para seguir adelante con nuevos horizontes.

“Todas las respuestas están dentro de ti. Me encontré a través de mi música mi propia fuerza. La fuerza de la loba, de la mujer que tiene ese poder de levantar. Eso hizo que se diera a mí una transformación. Todas esas lágrimas, se convertirán en diamantes", expresó.

Escribir canciones y recuperar los años que estuvo lejos de la música, fueron parte de la fuerza de la empresaria para sanar, lanzando temas pegajosos y muy populares como “BZRP Music Sessions”, “Acróstico”, “Soltera”, “El jefe”, “Puntería”, “Cómo Dónde y Cuándo”, entre otros.