¡Escándalo! Revelan el escondite en el que Christian Nodal se ve con su supuesta amante

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La polémica vuelve a rodear al cantante Christian Nodal, y esta vez con un giro explosivo. Nuevos rumores aseguran que el artista estaría involucrado en una supuesta relación extramarital, desatando un verdadero terremoto mediático en redes sociales y en el mundo del espectáculo.

El escándalo ha cobrado fuerza en cuestión de horas, alimentado por versiones que apuntan incluso a encuentros secretos lejos de los reflectores.

Supuesta amante de Christian Nodal

De acuerdo con reportes recientes del periodista Javier Ceriani, el intérprete de regional mexicano habría sido visto en compañía de una mujer distinta a su actual pareja Ángela Aguilar y de nacionalidad dominicana.

Las especulaciones no se quedaron ahí. También Ceriani lanzó la bomba del supuesto “lugar secreto” donde ambos se encontrarían con discreción, lo que aumentó el morbo y la curiosidad del público.

Aunque la mujer en cuestión es de República Dominicana, ambos tendrían sus citas en Estados Unidos, específicamente en la exclusiva zona donde están ubicados los condominios Mint, lo que para ambos sería como un búnker para vivir su amorío.

Tomando en cuenta que, el ranchero está constantemente acompañado de su mujer, según Ceriani, tendría que hacer maromas para poder ir a visitar a su amante.

“Para poder escaparse y poder hacer esta operación, Christian contaba con poco tiempo y lo hacía, según nos cuentan los del edificio, con un chofer, el chofer llega, lo deja en el valet parking, él sube, y el chofer se queda esperando cerca del edificio”, dijo el periodista.

Un historial amoroso bajo la lupa

No es la primera vez que la vida sentimental de Christian Nodal genera controversia. En los últimos años, su nombre ha estado ligado a múltiples polémicas, especialmente por sus relaciones mediáticas.

Desde su ruptura con Cazzu hasta su vínculo con Ángela Aguilar, cada episodio ha sido seguido de cerca por fans y detractores.

Incluso en ocasiones anteriores, usuarios en redes han insinuado versiones de “doble vida” o relaciones paralelas, lo que ahora vuelve a cobrar relevancia con este nuevo rumor.