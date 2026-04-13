Katy Perry se pronuncia tras fuertes acusaciones de actos lascivos

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Katy Perry está siendo acusada por la actriz Ruby Rose de actos lascivos, ocurridos hace casi 20 años en Melbourne, Australia. Tras las fuertes revelaciones, la cantante ha roto el silencio y contraatacó desmintiendo todo.

People reportó que la intérprete de Roar tildó de "categóricamente falsa" las afirmaciones. Sus representantes no tardaron en dar la cara luego del escándalo que sacude la carrera de Perry.

“Las acusaciones que circulan en las redes sociales hechas por Ruby Rose sobre Katy Perry no solo son categóricamente falsas, son mentiras peligrosas y temerarias. La señora Rose tiene un historial bien documentado de hacer acusaciones públicas en las redes sociales contra varias personas, afirmaciones que han sido repetidamente negadas por los nombrados", dijo el portavoz este lunes 13 de abril.

Ruby Rose desenmascara a Katy Perry

El testimonio de la actriz de Orange Is the New Black llega después del apoyo de Perry a Justin Bieber durante el primer fin de semana del festival de música Coachella.

Ruby Rose fue directa en señalara que Katy Perry abusó sexualmente de ella en el club Spice Market de Melbourne, cuando tenía 20 años.

“Ella no me besó. Me vio descansando en las faldas de mis mejores amigos para evitarla y se inclinó, movió su ropa interior hacia un lado y frotó su desagradable vagina en mi cara hasta que mis ojos se abrieron y yo vomité sobre ella”, relató sin ocultar detalles de la agresión.

Además, aseguró que durante años mantuvo silencio sobre lo sucedido, intentando procesar la experiencia de distintas maneras antes de decidir hablar públicamente.

“Aunque estoy muy agradecida de haber tenido el tiempo suficiente para encontrar mi voz, solo muestra cuánto impacto tiene el trauma y la agresión sexual”, agregó.