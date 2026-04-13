Kim Kardashian confirma su relación durante su asistencia al Coachella 2026

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El festival de música más mediático del mundo volvió a ser escenario de algo más que conciertos. Esta vez, las miradas se centraron en Kim Kardashian y Lewis Hamilton, quienes fueron captados juntos en Coachella 2026, desatando una ola de especulación sobre su relación.

Aunque intentaron mantener un perfil bajo, con atuendos oscuros y accesorios para cubrir parcialmente sus rostros, las imágenes y videos filtrados en redes fueron suficientes para confirmar su cercanía.

Kim Kardashian y Lewis Hamilton no pueden disimular

Durante el evento, ambos fueron vistos disfrutando de la presentación de Justin Bieber, uno de los momentos más esperados del festival.

Testigos aseguran que la pareja no solo compartió el concierto, sino que incluso se les vio tomados de la mano, un gesto que muchos interpretan como la confirmación definitiva del romance.

Lejos de los flashes tradicionales, su aparición fue descrita como “discreta pero reveladora”, una combinación que ha capturado la atención de fans y medios por igual.

En los últimos meses, Kardashian y Hamilton han sido vinculados en múltiples ocasiones, desde viajes juntos hasta apariciones en eventos de alto perfil.

Incluso, días antes, ambos habían oficializado indirectamente su relación con un video en redes sociales grabado en Tokio, donde se les veía compartiendo un momento íntimo a bordo de un Ferrari.

A esto se suma su presencia conjunta en el Super Bowl 2026 y encuentros con el entorno familiar de la empresaria, lo que sugiere que la relación ha evolucionado más allá de una simple amistad.

Coachella, el escenario perfecto

El festival celebrado en California no solo reúne a las mayores estrellas de la música, sino también a celebridades de todos los ámbitos, convirtiéndose en un escaparate ideal para apariciones públicas estratégicas.

En este contexto, la presencia de Kardashian y Hamilton juntos cobra un significado especial, pues, no fue un evento cualquiera, sino uno de los escenarios más visibles del mundo del entretenimiento.

Aunque ninguno de los dos ha hecho declaraciones oficiales sobre su relación, las imágenes hablan por sí solas. La química, la cercanía y la frecuencia con la que aparecen juntos apuntan a una historia que ya no puede esconderse.