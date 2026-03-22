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Kim Kardashian y Lewis Hamilton muy románticos en las calles de Japón

La belleza estadounidense se fue a tierras asiáticas para apoyar a Hamilton en la Formula 1

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Elvis González
Domingo, 22 de marzo de 2026 a las 02:52 pm
Kim Kardashian y Lewis Hamilton muy románticos en las calles de Japón
Kim Kardashian y Lewis Hamilton / Cortesía
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Lewis Hamilton sigue siendo relacionado con la modelo, empresaria y socialité, Kim Kardashian. Ambos han sido fotografías en las calles de Tokyo, Japón, muy acaramelados.

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Juntos en Japón

Hamilton, una de las figuras más importantes de la Formula 1, se mostró muy sonriente de conocer la ciudad de Tokyo, al lado de una mujer hermosa, de buena figura y estilo, con quien estaría en un romance.

Los fotógrafos no dudaron en capturar cada momento de ambos, resaltando una fotografía en la que Kim aparece muy sonriente del brazo del británico de 41 años.

Recordemos que la última relación de Kardashian, fue con el padre de sus hijos, el rapero y empresario Kanye West.

Ahora estaría dándose una oportunidad con Hamilton, siendo catalogados por medios importantes como “La pareja del año”.

Ambos fueron también captados muy amorosos en el Super Bowl LX el pasado mes de febrero, despertando muchos cometarios en las redes.

¿Qué hacía Kim en Japón?

La estadounidense estaba en el país nipón, apoyando a su posible novio en la tercera fecha del Campeonato Mundial Automovilístico de la Formula 1.

Kardashian no quiso perderse ver al moreno manejar y hacer historia en la carrera, de la cual viene de lograr su primer podio del año.

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