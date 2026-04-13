Britney Spears ingresa a rehabilitación a semanas de su arresto

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La reconocida cantante, Britney Spears, vuelve a ser noticia, esta vez por una decisión que marca un punto de inflexión en su vida personal.

La artista ingresó voluntariamente a un centro de rehabilitación en Estados Unidos para tratar problemas relacionados con el abuso de sustancias, en un contexto que ha encendido las alarmas entre sus seguidores y el entorno mediático.

Según fuentes cercanas, la intérprete habría aceptado iniciar tratamiento tras días de preocupación por parte de su círculo íntimo, en lo que se describe como un intento consciente por retomar el control de su bienestar.

Este fue el detonante para Britney Spears

El ingreso a rehabilitación no ocurre en el vacío. Semanas antes, la cantante fue detenida en California por conducir bajo los efectos del alcohol y otras sustancias, un episodio que habría influido directamente en su decisión.

El incidente, ocurrido el 4 de marzo de 2026, no solo derivó en un proceso judicial pendiente, sino que también evidenció un momento crítico en la vida de la artista. De hecho, deberá comparecer ante la justicia en mayo, lo que añade presión a una situación ya compleja.

Una decisión voluntaria

A diferencia de episodios pasados, esta vez la entrada al centro de rehabilitación fue una decisión voluntaria, lo que ha sido interpretado por su entorno como una señal positiva.

Personas cercanas aseguran que Spears es consciente de su situación y estaría comprometida con iniciar un proceso de cambio.

Incluso, algunas fuentes indican que la cantante habría reconocido haber llegado a un límite personal, lo que impulsó su determinación de buscar ayuda profesional.

La vida de Britney Spears ha estado marcada por momentos de éxito global y crisis personales. Desde su tutela legal entre 2008 y 2021 hasta episodios de salud mental y presión mediática, la artista ha vivido bajo constante escrutinio público.