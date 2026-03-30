Britney Spears reaparece junto a sus hijos: Así de grande están

Suscríbete a nuestros canales

La ‘Princesa del Pop’ Britney Spears se reunió con sus dos hijos Sean y Jayden, en un paseo en alta mar luego de su arresto en California por conducir bajo los efectos de alcohol.

Tras pasar unos intensos días por su detención el pasado 03 de marzo, la artista reactivó su cuenta de Instagram después de haberla dado de baja por la presión del momento.

Después de la tormenta llega la calma

La cantante hizo público el reencuentro con sus retoños en su perfil privado, siendo la primera vez en meses que comparten un momento familiar juntos.

Britney Spears mostró a los jóvenes junto a ella compartiendo un grato encuentro a bordo de una embarcación, mientras ambos disfrutan de la compañía de su madre.

Cabe destacar que, después del arresto y en Navidad de 2025, Jayden habría visitado a su madre para pasar unos días a su lado.

Britney Spears denuncia a su guardaespaldas

Según el portal Daily Mail, la ‘Princesa del Pop’ habría sufrido un hackeo de su cuenta personal de iCloud por parte de Thomas Bunbury, exguardaespaldas de la artista, despedido a mediados del año pasado por violar un acuerdo de confidencialidad al comunicarse con fans y medios de comunicación.

Por medio de una carta enviada a su abogado expuso al hombre que habría infringido en “múltiples leyes estatales y federales”. Es posible que “fotos, archivos o documentos” hayan sido filtrado.