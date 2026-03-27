Britney Spears hace importante denuncia sobre su guardaespaldas

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Luego de haber sido arrestado en California por conducir bajo efectos de alcohol, Britney Spears es noticia por una denuncia contra su exguardaespaldas, luego de que este vulnerara su privacidad.

Información suministrada por el portal Daily Mail, la “Princesa del Pop” habría sufrido un hackeo de su cuenta personal de iCloud. El hombre habría ingresado sin su autorización a sus dispositivos electrónicos.

Britney sostiene en el documento que Thomas Bunbury, su escolta “pudo acceder a sus dispositivos y a su cuenta de iCloud sin su autorización o consentimiento”.

Las sospechas de Britney Spears

La artista comenzó a sospechar de una posible vulnerabilidad a sus cuentas privadas tras experimentar varios bloqueos al momento de acceder.

Cabe destacar que Bunbury fue despedido del equipo de Spears en 2025 por violar un acuerdo de confidencialidad al comunicarse con fans y medios de comunicación, según fuentes de TMZ.

Tras el episodio con el hombre comenzó a tener problemas con sus cuentas lo que encendió las alarmas de la intérprete de “Toxic”.

Britney Spears contrataca contra su exescolta

Britney Spears decidió tomar acciones legales. A través de una carta enviada a su abogado expone que su exguardaespaldas que habría infringido “múltiples leyes estatales y federales”. Es posible que “fotos, archivos o documentos” hayan sido filtrado.