¿De qué acusa Britney Spears a su exguardaespaldas a días de su arresto?

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La cantante Britney Spears vuelve a estar en el centro de la controversia mediática tras su reciente arresto en California, un episodio que ya había generado preocupación entre sus seguidores y su entorno cercano.

Según reportes, la artista fue detenida a inicios de marzo de 2026 por conducir bajo presunta influencia de sustancias, en un caso que aún sigue bajo revisión judicial.

En medio de este escenario, Spears decidió romper el silencio públicamente, pero no solo para referirse a su situación legal, sino también para destapar una nueva y delicada acusación que podría escalar a instancias judiciales.

¿Cuáles son las acusaciones de Britney Spears?

De acuerdo con información revelada por su equipo legal, la intérprete sostiene que su exguardaespaldas, identificado como Thomas Bunbury, habría accedido de forma ilegal a sus dispositivos electrónicos y a su cuenta de iCloud.

La denuncia señala que estas acciones habrían ocurrido tras el despido del exempleado, quien presuntamente violó acuerdos de confidencialidad.

En ese sentido, los abogados de Spears enviaron una carta de “cese y desistimiento”, exigiendo que deje de manipular o acceder a cualquier tipo de información privada de la artista.

Además, la acusación apunta a posibles violaciones de leyes estatales y federales, lo que podría derivar en consecuencias penales si se comprueba el acceso indebido a datos personales.

Un conflicto que agrava su situación personal

Este nuevo escándalo llega en un momento especialmente delicado para la cantante, quien aún lidia con las repercusiones de su arresto reciente. Fuentes cercanas aseguran que Spears se encuentra afectada emocionalmente por la situación, mientras intenta reconstruir su estabilidad personal y familiar.

En paralelo, 'La Princesa del Pop' ha retomado parcialmente su actividad en redes sociales, donde ha compartido mensajes de agradecimiento a sus seguidores y momentos junto a su hijo, en un intento de mostrar una faceta más íntima y cercana.