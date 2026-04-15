Pamela Infante suelta la lengua y desmiente versión que hundió a su ex Wander Franco

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En medio del ruido mediático y las constantes especulaciones, Pamela Infante decidió dar un paso al frente. La creadora de contenido rompió el silencio y ofreció su versión sobre su relación con el pelotero Wander Franco, uno de los temas más polémicos que ha marcado su vida.

Sus declaraciones durante su participación en el reality show “Planeta Alofoke”, no solo buscan aclarar dudas, sino también frenar la ola de críticas que la ha acompañado en redes sociales.

La aclaratoria sobre Wander Franco

Uno de los puntos más sensibles del caso ha sido la edad de Infante al momento de su relación con Franco. Frente a esto, la influencer fue directa y tajante.

Aseguró que durante su vínculo con el deportista ya era mayor de edad, desmintiendo así versiones que la colocaban en una situación más delicada dentro del escándalo.

“Tenía 20 años… bueno, 19, cumplí 20 cuando ya era novia de él”, dijo la joven, aclarando posteriormente que duró un año en una relación sentimental con el deportista dominicano.

Esta declaración llega en un contexto en el que el caso del pelotero ha estado rodeado de acusaciones graves, incluyendo señalamientos relacionados con menores de edad que están siendo investigados por las autoridades.

La polémica que perjudicó al pelotero

La historia entre Infante y Franco no pasó desapercibida. Con el paso del tiempo, lo que fue una relación personal terminó convirtiéndose en un tema de debate público.

La exposición mediática creció rápidamente, especialmente cuando el nombre del beisbolista quedó envuelto en procesos legales que captaron la atención internacional.

Este caso se remonta al año 2023, cuando autoridades dominicanas iniciaron una investigación contra el exjugador de los Tampa Bays, tras denuncias por una presunta relación con una menor de edad.

Luego, el Ministerio Público presentó cargos como explotación de menores, abuso sexual y otras imputaciones relacionadas. De acuerdo a los informes, Franco habría mantenido un romance con una adolescente e incluso, le habría pagado.