Querido actor de telenovelas comparte lucha contra el cáncer testicular

Suscríbete a nuestros canales

Conocido por “Corona de Lágrima” y “Vivir de Amor”, Mauricio García Muela fue diagnosticado con cáncer testicular en febrero de 2026, luego de 70 días tratamiento, finalmente ha concluido sus quimioterapias.

A través de un video en Instagram, el querido actor de telenovelas celebró la noticia que lo mantiene con esperanza de haber superado el cáncer, una enfermedad que ha cobrado la vida de otras celebridades.

Haber terminado las quimioterapias no significa el fin de su lucha, pues dentro de unos días se debe someter a exámenes médicos para confirmar si la enfermedad sigue en su cuerpo.

“Estoy que no me la creo. Lo logré, ya acabé mis quimioterapias. Fueron 70 días de tratamiento, 21 quimioterapias”, expresó.

Una lucha contra el cáncer

Maurico confesó que en su lucha contra el cáncer testicular bajó hasta 10 kilos en una rutina donde cada diez días debía someterse a exámenes de sangre para verificar si los niveles tumorales estaban en rango.

Dentro de tanto caos guarda la esperanza para poder decir que “entró en remisión”. Además, reflexionó sobre el proceso de aprendizaje que le dejó estos dos meses.

“Es una enfermedad de mucho amor. Toda la gente que estuvo conmigo, gracias por acompañarme, desde que estuve en mi primera quimioterapia. Gracias a todos. Todo mi equipo médico, gracias”, concluyó.

¿Quién es Mauricio García Muela?

Con más de 15 años de trayectoria en el medio artístico, el actor Mauricio García Muela ha participado en telenovelas como “Corona de lágrimas”, “Vivir de amor” y “Ellas soy yo”. Próximamente, saldrá en la serie de Netflix “Santita”.