Arrestan a estrella juvenil de los 90: ¿Qué pasó con el actor?

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Brandon "Bug" Hall, conocido por su icónico papel de Alfalfa en la película “Pequeños Traviesos” fue detenido este lunes 13 de abril de 2026, según medios estadounidenses que confirmaron el arresto del actor.

La estrella de los 90 está tras las rejas luego de una serie de complicaciones legales derivadas de una infracción de tráfico. De acuerdo con el portal TMZ, la detención ocurrió en Ohio por incumplimiento de una orden judicial.

Historial de infracciones

Hasta el momento no se conocen más detalles de la situación del actor. Sin embargo, no es la primera vez que ve involucrado en un incidente de tráfico. En el pasado ha recibido multas por conducir sin seguro de responsabilidad civil.

En diciembre de 2024, Brandon "Bug" Hall debía presentarse a una audiencia judicial para resolver dicha infracción, pero no acudió a la cita, lo que provocó que las autoridades emitieran una orden de comparecencia obligatoria que culminó en su arresto este lunes.

Además, durante la pandemia de Covid-19, la policía arrestó a Hall tras recibir una llamada por una posible sobredosis en un hotel. Presuntamente, los agentes lo encontraron “aspirando latas de aire comprimido”.

No obstante, admitió su culpabilidad en el consumo de sustancias y fue procesado por posesión de químicos volátiles.