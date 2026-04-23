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La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°17

La información por consenso de los pronosticadores de las publicaciones más acertadas a nivel nacional para la orientación a la hora de sellar en el juego de las mayorías este sábado

Por

Meridiano

Jueves, 23 de abril de 2026 a las 01:53 pm
La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°17
Foto: José Félix Lara.
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El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.

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¡Este sábado 25 de abril, juega y gana con el 5y6 Nacional en el hipódromo La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 02:40 pm, con una jornada de seis apasionantes carreras. Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: Sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.

1 VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
Kalsa 13
Tinta Fina 10
Oh Marquesa 3
Toda Una Rubia  2

2 VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
Chiquinquireña (PAN) 12
Cheeca Blue (USA) 6
Reina de Copas 4
Luna Dulce  4
Star Plus 3
Mia Ragazza 1

3 VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
Rozagante (USA) 12
Gran Victorioso 8
Noah  6
The Notoriou 3
Odin 1

4 VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
Quality Princess 11
Hayes Bay (USA) 8
Miss Paola (USA) 3
Brawuaisa 2

5 VÁLIDA 

EJEMPLAR PUNTOS
Lured Away (USA) 12
Preposition (USA) 11
Gran Yaco (USA) 7

6 VÁLIDA 

EJEMPLAR PUNTOS
Willy Nilly (USA) 12
Flecha Veloz 12
Grande Gioia 3
Luminocity 1

 

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