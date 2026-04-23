La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°17

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El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.

La Rinconada: Favoritos de la Catedra de la reunión 17

¡Este sábado 25 de abril, juega y gana con el 5y6 Nacional en el hipódromo La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 02:40 pm, con una jornada de seis apasionantes carreras. Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: Sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.

1 VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Kalsa 13 Tinta Fina 10 Oh Marquesa 3 Toda Una Rubia 2

2 VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Chiquinquireña (PAN) 12 Cheeca Blue (USA) 6 Reina de Copas 4 Luna Dulce 4 Star Plus 3 Mia Ragazza 1

3 VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Rozagante (USA) 12 Gran Victorioso 8 Noah 6 The Notoriou 3 Odin 1

4 VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Quality Princess 11 Hayes Bay (USA) 8 Miss Paola (USA) 3 Brawuaisa 2

5 VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Lured Away (USA) 12 Preposition (USA) 11 Gran Yaco (USA) 7

6 VÁLIDA