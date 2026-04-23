La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°17

El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.
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La Rinconada: Favoritos de la Catedra de la reunión 17
¡Este sábado 25 de abril, juega y gana con el 5y6 Nacional en el hipódromo La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 02:40 pm, con una jornada de seis apasionantes carreras. Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: Sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.
1 VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Kalsa
|13
|Tinta Fina
|10
|Oh Marquesa
|3
|Toda Una Rubia
|2
2 VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Chiquinquireña (PAN)
|12
|Cheeca Blue (USA)
|6
|Reina de Copas
|4
|Luna Dulce
|4
|Star Plus
|3
|Mia Ragazza
|1
3 VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Rozagante (USA)
|12
|Gran Victorioso
|8
|Noah
|6
|The Notoriou
|3
|Odin
|1
4 VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Quality Princess
|11
|Hayes Bay (USA)
|8
|Miss Paola (USA)
|3
|Brawuaisa
|2
5 VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Lured Away (USA)
|12
|Preposition (USA)
|11
|Gran Yaco (USA)
|7
6 VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Willy Nilly (USA)
|12
|Flecha Veloz
|12
|Grande Gioia
|3
|Luminocity
|1