Poder en la pista: El nombre de un reconocido semental venezolano que buscará la gloria en la Copa Negresco

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El domingo 26 de abril se realizará la décima octava reunión lo que pondrá fin al primer meeting de la temporada 2026, con la programación de 10 carreras entre ellas la Copa Negresco que será una de las pruebas centrales.

En la novena de la cartelera que será la quinta válida para el juego del 5y6 Nacional, justamente será la Copa en homenaje a un súper caballo, un excelente crack en la pista por su condición de resistencia y atropellada fugaz como lo fue Negresco.Muh

Manchester: Semental Hijos competidores Copa Negresco La Rinconada Datos Hípicos

Para esta ocasión la nomina estará compuesta por 10 ejemplares nacionales de cuatro y más años, hijos de sementales venezolanos, en distancia de 1.400 metros y tendrá una premiación a repartir de $78.000.

Es preciso destacar que entre los competidores figuran cuatro caballos que son productos de un destacado semental criollo que en su momento fue un excelente corredor.

Se trata de Manchester, un notable pistero con un pedigrí de lujo: Water Poet en Money River, hermano materno de la clásica Running River y fue capaz de lograr grandes victorias como fueron: Campeón Tresañero (2015), ganador de los clásicos: República Bolivariana de Venezuela (G1), Francisco de Miranda (G2), Ejército Nacional Bolivariano (G2), Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela (G2), Hylander (G3), Copa Unicría (machos), Copa de Oro (G1). Su campaña pistera culminó con récord de 23-11.

En esta oportunidad y ahora como un excelente padrillo Manchester tendrá a sus hijos que formarán parte de la nómina para esta importante selectiva dominical.

Entre los destacados purasangres que estarán en la lista serán: Gran Alabama (saldrá por el puesto de pista 1), Colossus (llevará el número cuatro en la gualdrapa), The Last Dance (le tocará por el puesto de pista siete y por último Gloriossus (quedó asignado por el puesto de partida ocho).

De esta manera, el nombre de Manchester queda registrado a través de los mencionados participantes que se han destacado con buenas campañas en el óvalo de Coche donde uno de ellos podría llevarse la victoria.