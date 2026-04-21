La contundencia de los datos: ¿Quién domina realmente la distancia en la Copa “Negresco”?

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La pasión por el espectáculo hípico mantiene su curso indetenible. Los aficionados al deporte de los reyes disfrutarán de una doble cartelera este fin de semana en el Hipódromo La Rinconada. La actividad inicia el sábado con la reunión número 17 y concluye el domingo con la décima octava jornada del año. Este último programa reviste una importancia estratégica, pues marca el final del primer cuatrimestre y define oficialmente a los líderes de la estadística entre jinetes y entrenadores.

El equipo de Meridiano Web, fiel a su compromiso de análisis profundo, desglosa los detalles de la prueba central del domingo: la Copa “Negresco”. El evento, pautado como quinta válida del 5y6 nacional, se disputará en un recorrido de 1.400 metros. La competencia está reservada para ejemplares nacionales de cuatro y más años, hijos de sementales venezolanos, quienes irán tras una bolsa especial de $78.000 a repartir en una nómina que integra a nueve machos y una sola yegua.

El reto de la distancia: Radiografía de efectividad

La distancia de 1.400 metros exige un equilibrio perfecto entre velocidad inicial y resistencia. Para orientar de la mejor manera a nuestros seguidores, presentamos el historial detallado y el porcentaje de éxito de los inscritos en este recorrido específico:

Ejemplar Actuaciones Victorias Efectividad (%) El Relámpago 1 1 100% Princesa Fina (Yegua) 3 2 66% Colossus 8 5 62% Gloriossus 3 1 33% Río Bravo 6 2 33% The Last Dance 11 3 27% Gran Alabama 2 0 0% Catire Pedro 8 0 0% Baco 3 0 0% Parrillero 0 0 Debutante en el tiro

Colossus y el dominio de los siete furlones

Tras el estudio minucioso de las cifras, destaca de forma clara la figura de Colossus. El pupilo del entrenador Rafael Cartolano es el corredor con mayor cantidad de éxitos en este trayecto. Hijo de Manchestar en Reina Cristal por Miner’s Lamp, este ejemplar ostenta un impresionante récord de cinco triunfos en ocho intentos, lo que representa un sólido 62% de efectividad.

Sin embargo, el desglose porcentual revela amenazas importantes. El ejemplar El Relámpago mantiene una efectividad impecable del 100%, tras imponerse en su única incursión previa en los siete furlones. Por su parte, la única yegua del lote, Princesa Fina, surge como una enemiga de respeto; sus dos triunfos en tres intentos le otorgan un 66% de éxito, cifra que la sitúa incluso por encima de Colossus en rendimiento proporcional.

Un duelo de estrategias por $78.000

La Copa “Negresco” no solo premia la velocidad, sino la capacidad de los profesionales para administrar las energías en el tramo final. Con una bolsa de premios tan atractiva y la presión del cierre del primer meeting de 2026, los 1.400 metros de la quinta válida prometen ser el punto álgido del fin de semana.

En contraste con los líderes, ejemplares como Catire Pedro y The Last Dance presentan una mayor experiencia en el recorrido, aunque sus porcentajes de acierto sugieren que el tramo final les resulta sumamente exigente. Los seguidores de nuestra plataforma cuentan ahora con la herramienta estadística necesaria para evaluar a sus favoritos antes de que se ordene la partida en el principal recinto hípico del país.