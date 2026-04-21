Herencia de victoria: Un nuevo hijo del semental estelar hará su estreno en la R18 con buenos trabajos previos

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La reunión 18 será este domingo 26 de abril en el hipódromo La Rinconada y marcará el cierre del primer meeting de la temporada 2026, por lo que tendrá un total de 10 competencias entre ellas la Copa Negresco.

La sexta de la cartelera que corresponderá la segunda válida para el juego del 5y6 será para caballos nacionales e importados de tres años, debutantes o no ganadores, en distancia de 1.300 metros y tendrá una nómina de 10 competidores inscritos.

Debutante: Importado Semental Caracaro R18 La Rinconada Datos Hípicos

Entre los participantes estará el potro importado Maromero (USA), procedente de Kentucky (USA), será montado por Robert Capriles y será entrenado por Fernando Parilli Tota, por lo que defenderá con los colores del Stud Z.M.

Este potro de pelaje zaino es un producto del semental Caracaro en Snooki por Empire Maker, llevará el número 2 en la gualdrapa.

Para el caso de Caracaro, es un hijo del recordado semental Uncle Mo y logró campaña de 1 victoria en 4 actuaciones en Estados Unidos bajo el entrenamiento del venezolano Gustavo Delgado Socorro.

Hay que recordar que Caracaro lució los colores de Global Thoroughbred and Top Racing LLC, bajo la titularidad de los inversionistas venezolanos Rafael Celis y Lucas Noriega.

Ejemplar Caracaro en el Hipódromo de Gulfstream Park, Hallandale Beach, Florda, USA.

La superioridad de su linaje es un hecho en la pista de Coche. Sus tres hijas debutaron como ganadoras en este 2026: Mora Linda, Madame Karina y la ejemplar estadounidense Miss Paola, quienes inscriben su nombre en la lista de triunfadoras de la temporada.

Ejercicio previo: Potro importado La Rinconada

El 10 de abril, el tresañero norteamericano marcó 59,4 para 800 metros, en pelo, al tiro y animado en 200 finales, para un remate de 12 segundos exactos.

El 15 de abril fue hasta la escuelita para su reconocimiento y por último el pasado viernes 17 de abril, registró 53,4 para 800 metros, en silla, al tiro, excelente con remate de 12’’1.