Escriban su nombre: Debuta en La Rinconada una nieta materna del semental Bernardini

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El domingo 26 de abril, el hipódromo La Rinconada bajará el telón del primer meeting de la temporada 2026 con la reunión número 18 y contará con una atractiva cartelera de 10 competencias, donde se destacará la Copa en homenaje al recordado ejemplar Negresco.

Por su parte, los aficionados al 5y6 Nacional comenzará a la altura de la quinta competencia, punto de partida para el juego de las mayorías en este cierre del primer meeting.

En la tercera competencia del ciclo no válido será reservada para yeguas nacionales e importadas de tres años, debutantes o no ganadoras, en distancia de 1.300 metros y el clarín sonará a la 2:20 de la tarde dominical.

Debutante: Importada R17 Sábado La Rinconada Datos Hípicos

Con un total de nueve competidoras estará presente la castaña de origen panameña Coronada en Gloria, será montada por el jinete Yoelbis González y la presentará el trainer Alejandro Regalado para los colores del Stud Luisiana.

Nacida en el propio país situado en América Central, Coronada en Gloría es un producto de Rum Point, ganador de 8 victorias en 30 actuaciones tanto en los óvalo de Estados Unidos como en el Hipódromo Presidente Remón de Panamá, mientras que su madre Wilson’s Creek tuvo corta campaña en Estados Unidos y su abuelo materno Bernardini fue un ganador selectivo que entre la más importante: Preakness Stakes (G1), Travers Stakes (G1), Jockey Club Gold Cup (G1), entre otros.

Rum Point padre de la panameña Coronada de Gloria. Foto: https://harascerropunta.com/

Al mismo tiempo, la potra panameña hará su debut oficial en el principal óvalo de Coche por lo que será una de las miradas por parte del público apostador.

Ejercicio previo: La Rinconada

El trabajo más reciente de la debutante panameña fue realizado el día miércoles 15 de abril en la pista caraqueña, marcó 55,3 para 800 metros, en pelo, cargó hacia adentro, cómoda, con remate de 13,2.