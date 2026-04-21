El fenómeno de los números: La estadística que todo aficionado debe conocer en La Rinconada

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Tras la suspensión de la jornada de carreras del pasado domingo 19 de abril, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) dio a conocer este lunes 20 de abril, el programa de las inscripciones para la reunión número 17 a disputarse el día sábado 25 de abril en el hipódromo La Rinconada.

La cartelera estará contemplada por 10 competencias entre ella dos selectivas de Grado: El Clásico Internacional Presidenta de la República (GI) y el Clásico Blondy (GIII), mientras que la carrera inicial estará pautada para la 1:00 de la tarde en el óvalo caraqueño.

El popular juego del 5y6 Nacional consolida su estatus como el principal atractivo del hipismo. Tras las recientes jornadas de alta recaudación, el juego atraviesa un ciclo de auge innegable. Las cifras actuales vaticinan una jornada cargada de adrenalina y la entrega de dividendos históricos para la afición.

La estadística del 5y6: Números sin ganar La Rinconada

La estadística es la clave para descifrar el azar en las carreras. Para el apostador metódico, los números ofrecen una hoja de ruta clara al momento de sellar su cuadro. A continuación, detallamos los registros con mayor tiempo sin cruzar la meta en las competencias del óvalo capitalino, una información vital para proyectar posibles sorpresas:

Válida Número Última Victoria 1ra Válida 9 23 de noviembre de 2025 2da Válida 5 12 de octubre de 2025 3ra Válida 5 28 de septiembre de 2025 4ta Válida 8 15 de febrero de 2026 5ta Válida 5 12 de octubre de 2025 6ta Válida 11 14 de septiembre de 2025

El número en la gualdrapa marcará este sábado la hoja de ruta para aquellos ejemplares que persiguen su reencuentro con la meta. Estos registros estadísticos funcionan como un mapa vital para el apostador que desea optimizar su selección en el 5y6.