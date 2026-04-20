Nieto de un ganador del Preakness con estirpe de más de $3 millones se estrena en La Rinconada

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La temporada hípica de 2026 alcanza un punto de inflexión. Este domingo 26 de abril, el Hipódromo La Rinconada celebrará la última fecha del Primer Meeting, una jornada de diez competencias que promete emociones intensas desde la partida. Mientras la Copa Negresco acapara los titulares en el 5y6 nacional, la sexta carrera de la tarde segunda válida para el juego de las mayorías esconde un atractivo especial para los estudiosos del pedigrí: el estreno del importado Shaword.

Un linaje millonario al servicio de la arena: La Rinconada R18

A partir de las 3:35 de la tarde, diez purasangres de tres años se medirán en un trayecto de 1.300 metros. Entre los inscritos destaca el pupilo del entrenador Carlos Luis Uzcátegui, un alazán nacido en Florida el 8 de abril de 2023. Shaword llega a Venezuela sin actuaciones previas en Estados Unidos, por lo que su debut absoluto ocurrirá frente a la afición caraqueña.

El interés principal en torno a este ejemplar radica en su ascendencia. Es hijo de Instagrand en la yegua Metáfora, pero su mayor respaldo genético proviene de su abuelo materno: el estelar Lookin At Lucky. Este semental, una verdadera leyenda de la hípica norteamericana, produjo premios por un monto superior a los 3 millones de dólares. En su historial destacan triunfos de máxima jerarquía como el Del Mar Futurity (Gr 1), el CashCall Futurity (Gr 1) y, de manera especial, el Preakness Stakes (Gr 1) en el óvalo de Pimlico.

Preparación y condiciones para el estreno

Shaword llega a la pista con una condición física óptima y un hándicap de 58 kilos. El jinete profesional Jhonathan Aray recibió la responsabilidad de conducir al descendiente de Lookin At Lucky en este primer compromiso. Para su estreno, el establo de Uzcátegui notificó el uso de los implementos bozal, casquillos correctivos, lengua amarrada y martingala.

El reporte de la División de Tomatiempos del INH ratifica el buen momento del ejemplar. En su ejercicio final del pasado 18 de abril, el tresañero registró un crono de 50,3 para los 800 metros, con parciales de 14,1, 26,1 y 38,3. El alazán finalizó su trabajo con un remate de 64 para los 1.000 metros y paró los 1.200 en 78,4, en un esfuerzo apareado con Smartkenzie donde ambos lucieron gran movilidad en el tramo final.

El cierre del cuatrimestre

Este debut añade un componente de alta calidad técnica a la reunión 18. La presencia de ejemplares con este respaldo genético jerarquiza la programación dominical y refuerza el atractivo de una jornada que definirá los campeonatos profesionales del primer cuatrimestre. El público hípico mantendrá la mirada fija en Shaword, un purasangre cuya sangre de $3 millones busca su primera victoria en la arena del principal recinto hípico del país.