La campeona Princesa Fina encabeza los 1.400 metros de la Copa Negresco en La Rinconada

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El primer ciclo de competencias de 2026 llega a su conclusión oficial. Este domingo 26 de abril, el Hipódromo La Rinconada celebrará la reunión 18 en su horario habitual, jornada que marca el cierre del primer cuatrimestre del año. El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) estructuró un programa de diez competencias, donde destaca un evento selectivo de gran tradición que se integra como el principal atractivo del 5y6 nacional.

Tributo a una leyenda del fondo: La Rinconada

La novena carrera de la tarde, quinta válida del "juego de las mayorías", será el escenario para la Copa Negresco. Este evento rinde un merecido homenaje a uno de los purasangres más emblemáticos de la historia hípica venezolana. Entre 1979 y 1980, el recordado zaino Negresco cautivó a la afición bajo el entrenamiento de Julio Ayala y la conducción de Ángel Francisco Parra. Su resistencia en las distancias de aliento, ratificada con su triunfo en los 3.200 metros del Clásico Fuerzas Armadas, lo mantiene como un referente eterno de la hípica nacional.

El desafío de la campeona ante los machos

La edición de este año se disputará en un trayecto de 1.400 metros y cuenta con una bolsa especial de $78.000 en premios adicionales. La nómina presenta una particularidad técnica: una sola yegua se medirá ante nueve calificados machos.

Dicha aspirante no es otra que Princesa Fina pupila del entrenador Humberto Correia Jr., ejemplar que atraviesa un estado de forma excepcional. Tras su reciente victoria en el LI Clásico Gustavo J. Sanabria (GII), la defensora de estas sedas acumula tres triunfos consecutivos y posee una foja de siete primeros puestos en quince presentaciones. Su jinete habitual, Robert Capriles, será nuevamente el encargado de guiar sus pasos en este compromiso de jerarquía.

Una nómina de alta paridad

El resto de los competidores presenta un equilibrio que garantiza dividendos atractivos para los apostadores. La lista oficial de participantes queda conformada de la siguiente manera:

1. Gran Alabama: Con la monta de Jean Carlos Rodríguez y el entrenamiento de Jorge Salvador.

2. Catire Pedro: Bajo la guía de Maykor Ibarra y la preparación de Luis Peraza.

3. Baco: Conducido por José Alejandro Rivero para el establo de Fernando Parilli Tota.

4. Colossus: Tendrá el control de Yoelbis González bajo la tutela de Rafael Cartolano.

5. El Relámpago: Francisco Quevedo será su piloto en representación del líder Riccardo D’Angelo.

6. Río Bravo: El aprendiz Oliver Medina buscará el triunfo con el pupilo de Germán Rojas.

7. The Last Dance: Con Hemirxon Medina para el equipo de Jorge Salvador.

8. Gloriossus: Repite la dupla de Félix Márquez y Rafael Cartolano.

9. Parrillero: Carlos Brito cierra la lista bajo el entrenamiento de Jefferson Rivas.

La mesa está servida para un cierre de temporada vibrante. La combinación de la historia que evoca el nombre de Negresco, la calidad de los jinetes y la disputa por los premios especiales aseguran una tarde de emociones intensas en el principal óvalo del país.