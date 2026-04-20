Reunión 18: Una Copa baja el telón del primer meeting de la temporada en La Rinconada

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La reunión 18, fijada para este domingo 26 de abril, marca la conclusión oficial del primer ciclo de competencias de 2026 en el Hipódromo La Rinconada. Esta jornada de cierre reviste una importancia estratégica, pues no solo define los lideratos en las estadísticas de profesionales, sino que ofrece una cartelera de alto impacto técnico con la disputa de la Copa Negresco dentro del 5y6 nacional.

Dicho evento rinde tributo a la cría nacional, ya que su reglamento reserva la participación de forma exclusiva a hijos e hijas de sementales que sirven en los Haras venezolanos. La inclusión de esta prueba de jerarquía refuerza el compromiso del óvalo de Coche con la producción del purasangre local y asegura un espectáculo de primer nivel para la afición.

La Copa Negresco: Atractivo central del 5y6

El foco de atención de la tarde se concentra en la quinta válida del "juego de las mayorías". Allí se disputará la Copa Negresco, competencia destinada a ejemplares nacionales de 4 y más años sobre un recorrido de 1.400 metros. La nómina oficial consta de diez aspirantes, entre los cuales destaca la presencia de una yegua que desafiará a los machos en este trayecto de velocidad sostenida. Además del prestigio deportivo, el evento cuenta con un incentivo económico de $78.000 en premios especiales a repartir.

Duelo de fustas: Medina contra Capriles

En el renglón de los jinetes, la expectativa es máxima. El joven aprendiz Oliver Medina busca asegurar su primer título de por vida en un meeting oficial. Hasta la fecha, Medina acumula 21 triunfos, cifra que lo mantiene con una ventaja de tres victorias sobre su más cercano perseguidor, el experimentado Robert Capriles. Las montas de este domingo serán determinantes para ratificar el ascenso del novel látigo o permitir una remontada histórica de Capriles en la jornada final.

Empate técnico en el liderato de los entrenadores

Por su parte, la lucha entre los preparadores presenta un escenario de mayor paridad. La cima de la estadística muestra un empate absoluto entre dos figuras de amplia trayectoria: Riccardo D’Angelo y Humberto Correia. Ambos profesionales registran 16 visitas al recinto de ganadores en lo que va de cuatrimestre. La estrategia en la inscripción de sus ejemplares y el desempeño de sus pupilos en esta reunión 18 decidirán quién se adjudica el trofeo como máximo ganador del primer periodo del año.

Con esta programación, el principal recinto hípico del país despide su primer cuatrimestre. Se espera que el volumen de juego en el 5y6 nacional registre cifras récord, impulsado por el atractivo de la copa y la tensión deportiva que genera la definición de los campeonatos profesionales.