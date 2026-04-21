El pulso del "Maestro": 94 años de la leyenda que dominó La Rinconada

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El firmamento de la hípica venezolana brilla con especial intensidad cada 21 de abril. Hoy se cumplen 94 años del nacimiento de un hombre que no solo montó purasangres, sino que rediseñó la historia del deporte sobre el sillín: el maestro Balsamino Moreira. Nacido en 1932 en la ciudad de Valdivia, Chile, este jinete excepcional cruzó las fronteras para transformarse en el referente absoluto de la fusta en Venezuela, donde su nombre es sinónimo de maestría y registros inalcanzables durante décadas.

Moreira no fue un profesional del montón. Su arribo a Venezuela marcó un antes y un después en la competitividad de los hipódromos nacionales. Con una frialdad técnica asombrosa y una capacidad única para administrar las energías de sus conducidos, el "Maestro" se convirtió en el primer látigo en alcanzar la mítica cifra de las 2.000 victorias en el país. Aquella hazaña se materializó el 17 de junio de 1984, cuando sobre los lomos de la yegua Doña Tere, sorprendió a los aficionados en el marco del 5y6 para sellar un récord que parecía destinado a la eternidad.

Foto: Cortesía

Su palmarés es un catálogo de gloria que pocos pueden emular. A lo largo de su trayectoria, Moreira conquistó siete estadísticas, un testimonio de su regularidad y dominio absoluto frente a generaciones de jinetes de élite. En total, acumuló más de 2.040 triunfos, una cifra que respaldó con éxitos en los eventos de mayor jerarquía del calendario hípico.

Un especialista en grandes eventos

La grandeza de Balsamino Moreira se mide, sobre todo, por su pulso en las citas de gala. Su idilio con el Clásico Internacional Simón Bolívar es parte del folklore hípico, tras imponerse en cuatro ocasiones en la prueba reina del turf local. Asimismo, mostró un dominio absoluto en el Clásico José Antonio Páez, el primer paso de la Triple Corona, evento que conquistó en seis ediciones distintas.

Entre los ejemplares que tuvieron el honor de llevar su guía destacan nombres que hoy son leyendas del elevage y la pista:

Trinycarol: La extraordinaria campeona con la que formó un binomio inolvidable.

Torrejón: El tordillo que paralizó al país en sus duelos épicos.

Naviero, Astrum, Don Florestán y Dirigente: Purasangres que, bajo su mando, parecían invencibles.

El estilo de un campeón

Quienes lo vieron correr coinciden en una sentencia irrefutable: "Nadie se lo ganaba si venía en punta". Moreira poseía un sentido del paso de carrera milimétrico; sabía exactamente cuánto terreno ceder y cuándo exigir el máximo esfuerzo. Esta habilidad lo llevó incluso a probar suerte con éxito en las pistas de los Estados Unidos, donde también dejó constancia de la calidad del jinete chileno-venezolano.

Aunque partió físicamente en 1992, su legado permanece intacto en cada estadística y en cada relato de los veteranos de la tribuna. Balsamino Moreira no solo fue un atleta de alto rendimiento; fue un caballero del deporte que unió a dos naciones a través de su talento. Hoy, a casi un siglo de su llegada al mundo, el hipismo rinde tributo a quien enseñó que, con una fusta y un par de estribos, se puede alcanzar la inmortalidad.

Reconocimiento en La Rinconada: Clásico

En honor a la trayectoria de este baluarte de la fusta, el Instituto Nacional de Hipódromos instauró el año pasado el I Clásico "Balsamino Moreira" (Grado I). La prueba se disputó durante la jornada de cierre de la temporada 2025 y resultó en una sólida victoria para la selecta importada Fleet Street. Con la conducción de Jhonathan Aray y la preparación de Carlos Luis Uzcátegui, la pupila detuvo el cronómetro en un tiempo de 72.1 para la distancia, un registro que inauguró con brillo el historial de este evento en el óvalo de La Rinconada.