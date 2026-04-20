Perdió una carrera increíble y ahora busca el desquite: El retorno más esperado en La Rinconada

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La jornada del domingo 26 de abril de 2026 presenta una programación de alto nivel en el óvalo de Coche. Mientras la atención de la mayoría se centra en el 5y6 nacional, las pruebas no válidas esconden un atractivo especial para los seguidores de los buenos dividendos. En ese ciclo inicial destaca el retorno de Pastoreña, una potranca castaña de tres años que acapara las miradas tras su última actuación.

Un retorno tras 77 días de ajustes: Carreras No Válidas

La pupila del Stud "Z.M.", bajo la supervisión técnica del entrenador Fernando Parilli Jr., vuelve a la escena competitiva luego de una ausencia de 77 días. Su última aparición pública data del 8 de febrero de 2026, fecha en la que protagonizó un final de infarto. En aquella ocasión, la defensora de los colores de la familia Martínez cedió apenas a un pescuezo de la ganadora Fairytale en un trayecto de 1.100 metros.

Para este nuevo compromiso, el equipo optó por un cambio de estrategia que favorece las condiciones de la yegua. Pastoreña enfrentará un aumento de 200 metros en el recorrido, una distancia de 1.300 metros que se ajusta de mejor forma a sus medios locomotivos y capacidad de remate.

Pedigrí de élite y preparación física

Nacida en el prestigioso Haras Los Caracaros, esta hija de Roger Rocket en la matrona Slammin Kat (por el estelar Grand Slam) cuenta con una línea genética que invita al optimismo. La conducción recaerá nuevamente en los hombros de Jaime Lugo Jr., quien ya conoce las particularidades de la zaina.

Los reportes oficiales de la División de Tomatiempos del INH confirman que la yegua atraviesa un estado físico impecable. El pasado 10 de abril, bajo la silla de A. Chirinos, registró un ejercicio de 1.000 metros en 84,3, con un cierre de 113,1 para los 1.600 metros, donde demostró una progresión de menos a más con el uso de las gríngolas.

Más recientemente, el 17 de abril, su jinete oficial Jaime Lugo Jr. ajustó condiciones con un trabajo de 81,2 para el kilómetro, con un galope de salida que marcó 94,1 para los 1.200 metros. En este último apronte, la potranca lució animada y cómoda con el implemento Gríngola, lo que ratifica su disposición para la lucha.

El análisis del "Meeting"

Con esta inscripción, el establo de Fernando Parilli Jr. busca cerrar el primer cuatrimestre del año con una victoria que confirme la calidad de su material tresañero. Pastoreña llega a la cita no solo como una competidora de peso, sino como el "dato" que muchos aficionados marcaron en sus libretas tras su debut. El éxito de la zaina dependerá de su capacidad para administrar sus energías en el nuevo trayecto y ratificar así la jerarquía que sugiere su origen en Los Caracaros.