¿La base del 5y6? Una campeona clásica regresa en la prueba más difícil de la tarde

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La temporada hípica de 2026 en el Hipódromo La Rinconada alcanza este domingo 26 de abril su jornada número 18, fecha que marca el final del primer ciclo de competencias del año. El cierre del cuatrimestre cuenta con una atractiva programación de diez carreras, donde la sexta válida para el juego del 5y6 nacional asume el papel estelar. En esa competencia, reservada para yeguas de tres y cuatro años ganadoras de una, destaca el regreso de una de las potrancas más calificadas del patio: Forever Beatriz.

El retorno de una ganadora clásica: La Rinconada R18

Tras una ausencia de 98 días de las pistas, la pupila del Stud "Los Reptilianos" vuelve a la acción bajo la preparación de Fernando Parilli Araujo. La hija de Uncle Chuck no ve actividad oficial desde el pasado 18 de enero, fecha en la que alcanzó una victoria de gran factura en el Clásico "Andrés Bello". En aquella oportunidad, la castaña detuvo los cronómetros en 88,1 para el trayecto de los 1.400 metros, triunfo que ratificó su jerarquía frente al lote de su generación.

Forever Beatriz, nacida y criada en el prestigioso Haras Los Samanes Polo And Racing, enfrentará un reto de 1.500 metros en esta oportunidad. La yegua partirá por el puesto de pista número siete, una ubicación que le otorga comodidad para buscar una posición de vanguardia desde el inicio.

Un binomio de confianza y linaje de poder

La conducción recaerá, por cuarta ocasión consecutiva, en los hombros del jinete profesional Hemirxon Medina. Esta dupla ha demostrado un acoplamiento ideal en compromisos previos, lo que convierte a la descendiente de Pulsating (por Pulpit) en la gran referencia de la carrera. Es importante resaltar que, desde su debut, Forever Beatriz solo ha participado en pruebas de corte selectivo, un detalle que subraya la alta estima que mantiene su establo sobre sus capacidades.

Un incentivo especial en la despedida del ciclo: Sexta Válida

La décima carrera de la tarde no solo representa el final del Primer Meeting, sino que también ofrece un atractivo económico significativo. La prueba cuenta con un premio especial adicional a repartir de $37.180, cifra que garantiza una disputa feroz entre las doce aspirantes inscritas.

Con este compromiso, el equipo de Forever Beatriz busca saldar un regreso exitoso y consolidar su camino hacia las mejores pruebas del calendario nacional. La afición hípica seguirá de cerca el desempeño de esta potranca, cuya calidad genética y antecedentes clásicos la sitúan como la rival a batir en el cierre de la jornada dominical en el óvalo de Coche.

Ejercicios Previos: La Rinconada Datos hípicos

Abr 10 H. Medina 16,3 31,1 44,4 57,4 71,2 (1000) 86,2/104,2// de 2v cómoda.

Abr 17 H. Medina E/P 16,4 30,4 44,1 56 67,4 (1000) 81,2 2P 98,1/de 2V muy cómoda y muy bien después de la raya . Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.