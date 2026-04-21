Jaime Lugo y su asignatura pendiente: ¿Llegó la hora de saldar la deuda?

Suscríbete a nuestros canales

La hípica nacional recupera su pulso tras los eventos del pasado 19 de abril. Aquel domingo, un ataque cibernético contra las máquinas totalizadoras del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) forzó la suspensión de la jornada después de la primera competencia, donde el ejemplar First Time se alzó con el triunfo. No obstante, el calendario se reorganiza y sitúa de nuevo en el foco la disputa de la edición CV del Clásico Internacional Presidente de la República (Grado I), la prueba de mayor antigüedad en el turf venezolano.

Este evento, reprogramado para el próximo sábado 25 de abril, encierra una narrativa especial para la figura de Jaime "El General" Lugo. A pesar de su dilatada y exitosa trayectoria, el recinto de ganadores de esta competencia específica permanece como una de las pocas asignaturas pendientes en su hoja de vida profesional dentro del óvalo de Coche.

El hombre de los récords frente a un nuevo reto: La Rinconada

El momento estelar de Lugo no es casualidad. Recientemente, el fustete zuliano alcanzó un hito histórico al superar la marca de victorias nacionales de otro astro, Ángel Alciro Castillo. Con 2.444 triunfos en su cuenta personal, Lugo consolidó su posición como el jinete activo más ganador de la historia y fijó su próximo objetivo en el registro legendario de Juan Vicente Tovar.

Sin embargo, el éxito en el "Presidente de la República" es un esquivo honor que ha faltado en sus vitrinas. Aunque presume de cuatro victorias en el Gran Premio Clásico Simón Bolívar (años 2003, 2017, 2019 y 2022), esta prueba de resistencia representa el eslabón perdido para completar un dominio absoluto en las citas de mayor envergadura del calendario selectivo.

Lured Away: La carta para romper el maleficio

La oportunidad de oro para "El General" llega este sábado sobre el lomo del importado Lured Away. El ejemplar, bajo la preparación del experimentado Fernando Parilli, cumplió un debut destacado en la arena de La Rinconada tras escoltar al ganador en el Clásico José María Vargas, Gran Yaco sobre una distancia de 2.000 metros.

Para este nuevo compromiso, el hijo de Enticed en Skindy por Stip Away pasa a la conducción de Jaime Lugo. El aumento del recorrido a los 2.400 metros favorece, según los analistas, la atropellada del purasangre y la inteligente administración de energías que caracteriza el estilo de Lugo.

Un escenario de redención: Sábado R17

El Clásico Presidente de la República no solo será una revancha para la institución tras el sabotaje tecnológico, sino también el escenario donde Jaime Lugo buscará inscribir su nombre en una placa que todavía no le pertenece. La combinación de un entrenador de élite, un ejemplar con capacidad de fondo y un jinete que atraviesa su mejor momento histórico, sitúa a Lured Away como el principal candidato para otorgarle al "General" la victoria que le falta en su colección de laureles.