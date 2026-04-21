Mucha atención: Se complica el pronóstico por el retiro de una de las grandes aspirantes para el Clásico Blondy (GIII)

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Luego de la suspensión de la programación del pasado domingo 19 de abril debido a ataques informáticos, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) oficializó este lunes el listado de ejemplares inscritos para las diez competencias de la reunión 17 a realizarse este sábado en el hipódromo La Rinconada. La cartelera integra los clásicos: Internacional Presidenta de la República y Blondy.

La décima quinta edición del Clásico Blondy precisamente se disputará a la altura de la octava competencia, que será la cuarta válida para el juego del 5y6 Nacional reservada para yeguas nacionales e importadas de cuatro y más años, en distancia de 2.100 metros y será pautada para la 3:55 de la tarde del mismo sábado en la pista caraqueña.

Yegua: Retirada Clásico Blondy La Rinconada Datos Hípicos

En horas del mediodía de este martes 21 de abril, el INH anunció a través de sus plataformas digitales la información de una yegua que se encontraba inscrita para la prueba selectiva, pero no estará en acción.

Se trata de Marakovits (saldría por el puesto de partida 2) era montada por Felix Velásquez y contaba con el entrenamiento de Jorge Salvador para el Stud G.A.-Ferálico.

La hija de Jorge Zeta en Lady Ashton reaparecía tras 41 días sin correr por lo que en su última competencia pública del 15 de marzo del presente año llegó tercera a 9 3/4 cuerpos de la ganadora Princesa Fina en el Clásico Gustavo J. Sanabria (GII).

Motivo del Retiro: La Rinconada

Mediante la información publicada por el INH por sus redes sociales el motivo del retiro de la pupila de Salvador fue por Cólico.

Con el retiro de Marakovits se suma también a los retiros de Mahomes, Pittaluga (USA), Uriel, Marisma y De La Cruz.