Reporte Oficial: Una baja confirmada en las competencias no válidas de este domingo en La Rinconada

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El óvalo de Coche se prepara para una jornada de alto impacto el próximo domingo 26 de abril. A partir de la 1:30 de la tarde, el Hipódromo La Rinconada abrirá sus puertas para la celebración de la décima octava reunión del año, evento que marca formalmente la conclusión del primer ciclo o "meeting" de la temporada actual.

La cartelera consta de un total de diez competencias, diseñadas para brindar un espectáculo de primer nivel a la afición. El plato fuerte de la tarde será, una vez más, el 5y6 Nacional, el cual incluirá en su itinerario una Copa especial que añade un atractivo adicional para los apostadores y seguidores del deporte de los reyes.

Actualización de última hora: Primer retiro oficial La Rinconada

Pese a la expectativa que rodea el programa, la oficina de inscripciones ya reporta las primeras modificaciones en la nómina. En horas del mediodía de este martes 21 de abril, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) notificó, a través de sus canales oficiales de comunicación, la baja de un ejemplar para la carrera de apertura.

De acuerdo con el reporte oficial, el purasangre en cuestión no participará en la prueba que sube el telón dominical. Esta deserción obliga a los analistas y aficionados a reajustar sus proyecciones de cara a las competencias no válidas, las cuales sirven de antesala al tradicional juego de las mayorías.

Yegua: Retirado R18 La Rinconada Datos hípicos

A la altura de primera competencia será reservada para yeguas nacionales e importadas de 6 y más años, ganadoras de 1 y 2 carreras (A excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.300 metros.

La primera participante en ser retirada oficialmente, se trata de la castaña de seis años La Gran Esperanza con el número 2, pues contaba con la monta del aprendiz José Gabriel Contreras., y la preparación de Henry Trujillo para los colores del Stud “M.M”.

Su última actuación fue el pasado domingo 29 de marzo en la que arribó en la undécima casilla a quince cuerpos de la ganadora Linda Bizkaia en el mismo recorrido que volvería enfrentar.

Motivo del retiro: La Gran Esperanza R18

De acuerdo con la información del INH en sus redes sociales, la razón del retiro de la pupila de Trujillo es por Traumatismo Miembro Anterior Izquierdo.