Nueva carta para el Stud Marco Antonio V: El estreno de la potra que genera interés en La Rinconada

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La tercera competencia de este domingo en el óvalo de La Rinconada despierta un interés especial entre los analistas y aficionados del turf. La expectativa gira en torno al estreno de Queen Endira (3), una potranca que llega a las pistas con un respaldo genético sumamente atractivo y la responsabilidad de defender los colores del Stud Marco Antonio V.

Origen y linaje: El sello de Champlain

La zaina es producto de la selecta crianza del Haras El Centauro, un establecimiento que mantiene una línea de producción constante de ejemplares competitivos. Queen Endira es hija del semental Champlain, un padrillo cuya efectividad en la pista es garantía de velocidad y resistencia en las distancias intermedias.

Por el lado materno, la potranca desciende de Black Sister, una yegua por Claremont. Este cruce representa la segunda producción de dicha madre en las pistas venezolanas, un factor que los especialistas en pedigrí observan con detenimiento. La combinación de estas líneas de sangre sugiere una capacidad física apta para los retos del exigente circuito caraqueño.

El equipo detrás del debut: Domingo R18 La Rinconada

Para este compromiso inicial, el entrenador César Morón confió la conducción al joven aprendiz Winder Véliz. La elección del jinete responde a una estrategia clara: aprovechar el descargo de kilos que otorga la condición de aprendiz para facilitar el desempeño de la debutante en su salto inicial a la arena.

El trabajo de cuadra previo al estreno ha sido minucioso. César Morón, conocido por su paciencia en la formación de prospectos, presenta a Queen Endira en condiciones físicas óptimas para buscar un resultado positivo desde el primer brinco.

Expectativas en el programa: Ciclo No Válido

Ubicada como la tercera prueba de la jornada, la carrera servirá como termómetro para medir el potencial de esta nieta de Claremont. El Stud Marco Antonio V apuesta por la precocidad de su nueva pieza, la cual buscará ratificar en la arena la calidad que mostró durante sus sesiones de entrenamiento matutino.

Los ojos de la afición hípica estarán sobre la número 3, una yegua que, más allá de su resultado el próximo domingo, inicia un camino que promete sumar nuevas emociones al historial de victorias del Haras El Centauro. La cita está pactada y el escenario listo para que la hija de Champlain escriba su primera página en el libro de la hípica nacional.

Ejercicios: La Rinconada Próximo a Debutar Potra

Abr 14: L. Altuve E/P 15,4 30,4 46,3 (600) 61,4/79,1// de carrerón.

Abr 18: L. Sangronis E/S 14,4 27 39,3 (600) 52,2 2p 66/81//97,1/// cómoda y muy bien. Así se observa en la hoja de trabajos publicada por el Instituto Nacional de Hipódromos.