El reencuentro más anhelado: 13 años de espera podrían terminar este domingo en La Rinconada

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El Hipódromo La Rinconada se prepara para una actividad sin precedentes con una doble cartelera de alto voltaje. La acción inicia este sábado con la disputa de las competencias reprogramadas tras el ataque cibernético del pasado fin de semana, un ajuste necesario para cumplir con los compromisos selectivos y deportivos. No obstante, el plato fuerte llega el domingo con la reunión número 18, jornada que no solo ofrece diez carreras de primer nivel incluida una Copa especial, sino que marca el final oficial del primer meeting de la temporada 2026.

Este cierre de cuatrimestre reviste una importancia capital para los profesionales del turf. Tras meses de intensa competencia, la jornada dominical definirá de forma oficial a los campeones en los departamentos de jinetes y entrenadores, quienes consolidarán su liderato en la estadística nacional antes del inicio del segundo ciclo del año.

Germán González: El regreso de un veterano en busca de la gloria

Más allá de los números y los títulos, la tarde dominical reserva una historia de perseverancia que cautiva a la afición. En la prueba que abre la programación, el jinete Germán González, conocido popularmente en el medio hípico como "El Amarillo", cuenta con una oportunidad de oro para reencontrarse con el recinto de ganadores.

Tras una fructífera etapa profesional en la República Dominicana, González regresó a finales del año pasado al óvalo de Coche. Desde su retorno, el fustete mantiene una disciplina impecable en sus entrenamientos matutinos con un solo objetivo: quebrar una sequía de victorias que se extiende por más de una década en la arena caraqueña.

Reina Fabricia: La carta del triunfo

La posibilidad de "tomarse la foto" recae sobre el lomo de Reina Fabricia, una yegua alazana de seis años bajo la tutela del entrenador David Palencia. En su actuación más reciente, la pupila de Palencia finalizó en la séptima casilla tras sufrir un percance en el aparato de salida, donde se levantó de manos al momento de la partida.

Para este compromiso, la conducción pasa a manos de Germán González. Los analistas coinciden en que, si la zaina logra un brinco inicial limpio, posee la velocidad y la capacidad física necesarias para imponerse en este lote. Una victoria de Reina Fabricia no solo significaría un éxito para su cuadra, sino el fin de una espera de casi 13 años para el jinete.

Un hito que data de 2013

Para encontrar el último triunfo de González en La Rinconada es necesario retroceder hasta el 4 de agosto de 2013. En aquella tarde, el "Amarillo" cruzó la meta en primer lugar sobre el tordillo Mendel, un ejemplar entrenado por Miguel Cortez para los colores de la emblemática divisa "Feralico".

Este domingo, con la madurez que otorgan los años y la experiencia internacional, Germán González busca reeditar aquellas escenas de júbilo. Su presencia en la primera carrera añade un ingrediente emocional a una jornada que promete ser histórica por donde se le mire: desde la definición de las estadísticas hasta el posible renacer de un látigo que nunca bajó la guardia.