¿Hija de gato caza ratón? La descendiente del veloz Tie Hand regresa en el cierre del meeting a La Rinconada

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El calendario hípico marca el arribo del cuarto domingo de abril y, con él, la celebración de la décima octava reunión de la temporada en el Hipódromo La Rinconada. La cartelera consta de diez competencias de alto nivel, entre las cuales destaca la disputa de la Copa “Negresco”, evento central que jerarquiza el tradicional juego del 5y6 nacional.

Dentro de la programación, la octava carrera del programa cuarta etapa del pool emerge como uno de los desafíos más nivelados de la tarde. Se trata de un duelo exclusivo para yeguas de cinco años, debutantes o no ganadoras, tanto nacionales como importadas. El recorrido de 1.400 metros pondrá a prueba la velocidad inicial de una nómina que, hasta el momento, registra diez aspirantes al primer lugar.

Amor Prohibido: El regreso de la castaña a la arena de Coche

Tras un prolongado descanso de 147 días fuera de las pistas, el entrenador Heli García Jr. apuesta por el retorno de Amor Prohibido. La zaina, defensora de una campaña de 13 actuaciones sin victorias, buscará finalmente el ansiado ascenso de lote.

En su salida más reciente, la pupila de García Jr. ocupó la novena casilla a 15 cuerpos de la punta. No obstante, ese resultado no refleja su capacidad real, ya que la yegua se levantó de manos al momento de la partida, un percance que comprometió sus opciones desde el brinco inicial. Para este compromiso, la conducción pasa a las manos del jinete profesional Yonkleiver Díaz, quien tendrá la misión de administrar el potencial de esta hija de Tie Hand.

Un respaldo genético de velocidad

La genética de Amor Prohibido invita al optimismo en distancias cortas. Es hija del veloz semental Tie Hand en la matrona Give Me Love, por Big Prairie. Su padre fue un especialista en los tramos explosivos, con un registro de 13 triunfos en 31 presentaciones.

El historial de Tie Hand en la arena de Coche y Valencia es envidiable, con victorias en eventos de jerarquía como el Clásico Victoreado (G3) a los dos años, y los clásicos Grano de Oro (G3) y Sprinters de Hinava a los cuatro. Ya en su madurez, ratificó su dominio con la conquista de las copas Gaceta Hípica, Gran Abuelo y Catire Bello.

Estos han sido los ejercicios más recientes para Amor Prohibido:

Abr 11 E. González E/P 13,2 26,1 39,1 (600) 52,2 2P 67,4/ cómoda.

Abr 17 Y. Díaz E/S del aparato 26,1 39,1 52,2 (800) al tiro, movida. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.