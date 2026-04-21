Estará listo para ganar: El impacto del regreso de este ejemplar luego de un largo descanso para estar presente en la R18

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El primer meeting de la temporada 2026 concluirá el domingo 26 de abril con la reunión número 18. La programación consta de diez competencias, entre las que destaca la Copa Negresco como prueba central.

Para está importante cita dominical estará presente un ejemplar que se encuentra inscrito para participar en la cuarta carrera de la no válida y primera del Loto Hípico, reservada para caballos nacionales e importados de cuatro años, debutantes o no ganadores.

Ejemplar: Reaparece La Rinconada Datos Hípicos

Se trata de Ercolano Spun, un alazán que será montado por Yoelbis González y contará con la preparación del Dotwing Fernández para el Stud Pinmur I, al mismo tiempo llevará el implemento Gríngola (+Gr).

El nacido y criado en el Haras Bello Monte reaparece luego 231 días sin correr y se medirá con ejemplar como: Neigh Sayer (USA), El Gran Barlovento, Zio Mo (USA), Papa Stefano, entre otros.

En su última actuación pública, el hijo del padrillo Ercolano en Fine Spun fue capaz de arribar sexto a 5 1/4 cuerpos del ganador Rafiki.

Trabajos previos: Ejemplar La Rinconada

El 11 abril registró 43’’3 en 600 metros, en pelo, contenido, por centro de cancha, luego el día 16 de este mes, el pupilo de Fernández marcó 31’’3 para 400 metros, en silla, al tiro, contenido. Finalmente el pasado sábado 18 de abril, el cuatroañero detuvo el crono en 43’’1 para 600 metros, muy cómodo por centro de cancha.