La familia es primero: El inusual reto de tres hermanos en la cartelera dominical de Coche

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El Instituto Nacional de Hipódromos oficializó, a través de sus canales digitales, la programación para la reunión número 18 de la temporada. Esta jornada no es una fecha más en el calendario, pues marca el cierre del primer meeting del año en el Hipódromo La Rinconada. Sin embargo, más allá de los títulos estadísticos en juego, este domingo 26 de abril el óvalo de Coche será escenario de un evento fortuito y emocionante: tres hermanos completos verán acción en diferentes competencias del 5y6 nacional.

El inicio del sueño: Inmenssus debuta en la segunda válida

La historia familiar comienza a escribirse a la altura de la sexta carrera del programa. En este compromiso, el potro debutante Inmenssus (9) hará su primera aparición oficial en las pistas. El ejemplar llega a esta cita respaldado por una secuencia de ejercicios previos de alta factura, los cuales generan grandes expectativas entre los especialistas. Bajo el entrenamiento de Rafael Cartolano y la conducción de Yoelbis González, el prospecto buscará emular la precocidad de sus ancestros.

La jerarquía de un campeón: Colossus en la Copa “Negresco”

El segundo capítulo de esta curiosa trilogía tendrá lugar en la octava competencia de la tarde. El reconocido Colossus (4) saltará por el puesto de pista número cuatro en la Copa “Negresco”. Este ejemplar posee un dominio técnico comprobado sobre el recorrido de 1.400 metros, factor que lo sitúa como una de las bases lógicas de la jornada. Al igual que su hermano menor, contará con la confianza de la yunta ganadora conformada por Cartolano y González.

El cierre de la jornada: Bellezze por el ascenso

Finalmente, la castaña de cuatro años Bellezze completará la participación de la familia en la décima carrera, sexta etapa del pool. Tras una destacada actuación en su salida previa, donde ocupó la tercera casilla, la pistera buscará ahora el triunfo definitivo. En esta ocasión, la responsabilidad de la guía recae nuevamente sobre el aprendiz Félix Márquez, quien intentará capitalizar el descargo para cruzar la meta en ganancia.

Genética de campeones: El sello de Manchester y Reina Cristal

La presencia de estos tres corredores en una misma tarde no es casualidad, sino el fruto de un cruce genético de élite en Venezuela. Los tres son hijos del semental Manchester, recordado Campeón Tresañero de la temporada 2015, quien finalizó su campaña con un impresionante registro de 11 victorias en 23 presentaciones.

La línea materna no se queda atrás. La madre de este trío es la yegua Reina Cristal, hija de Miner’s Lamp, quien se alzó con el título de Campeona Sprinter en 2015 tras lograr 9 triunfos en 24 salidas. La unión de estos dos referentes de la cría nacional otorga a Inmenssus, Colossus y Bellezze un respaldo de clase y velocidad que pocas veces coincide en una misma cartelera hípica.

Este domingo, la afición hípica no solo seguirá de cerca los dividendos del 5y6, sino que también será testigo de una hazaña familiar que pone de relieve la calidad del purasangre venezolano y la vigencia de sus grandes líneas de sangre.