¡A reventar la taquilla! Los especiales y la jugada larga que promete los mejores dividendos en la R18

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La pasión hípica se desborda este 26 de abril en La Rinconada con la reunión 18 de la temporada que pone fin al primer meeting de carreras. En esta oportunidad nos esperan 10 emocionantes carreras, que incluyen una Copa “Negresco”. La acción inicia a la 1:30 p.m. y el gran protagonista será el 5y6 nacional; los cuadros lucen sumamente parejos, ¡así que prepárate para posibles premios millonarios! No te pierdas ni un segundo de la emoción en la capital.

Carreras en vivo: Ejemplares con fuerzas Apuestas de caballos La Rinconada Datos hípicos

Pastoreña: La castaña descendiente de Roger Rocket acude a su tercera actuación oficial bajo la conducción de Jaime Lugo Jr. y la preparación de Fernando Parilli Tota. Tras una reciente y ajustada derrota en el último salto, la yegua enfrenta ahora un aumento de 200 metros en el recorrido. A pesar de partir desde un puesto externo, su condición física actual la obliga a figurar en todas las combinaciones, especialmente por el atractivo dividendo que proyecta su victoria.

Queen Victoria: El panorama de esta competencia se presta para resultados sorpresivos debido a la paridad y el discreto rendimiento del lote. Sin embargo, la pupila de Pedro Coronil posee una actuación previa que invita al optimismo: aquel sexto lugar a escasos dos cuerpos de la vencedora. De contar con un recorrido libre de tropiezos, la yegua proyecta un avance contundente en los tramos finales bajo la conducción del aprendiz Carlos Brito.

Colossus: Este purasangre destaca como un rival de enorme jerarquía en el tiro de 1.400 metros, distancia donde registra una sólida efectividad con cinco victorias en ocho salidas. Es imperativo omitir su actuación previa de los registros, pues este domingo proyecta el retorno a su máximo nivel. Sus condiciones físicas sugieren que asumirá el control del ritmo desde el salto inicial para intentar la victoria de extremo a extremo en la quinta válida.

Jugada larga 5y6 nacional: La Rinconada

Atención, aficionados que buscan jugar más allá del ganador: Esta información es clave para sus combinaciones. Una de las candidatas que más gusta para este tipo de jugadas es la yegua Valeria Time, participante en la cuarta válida del 5y6 (el juego de las mayorías).