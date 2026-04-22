El dato oculto de La Rinconada: Luis Funez Jr. y una monta para poner a pagar el 5y6 dominical

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El gremio de los jinetes aprendices en el Hipódromo Internacional La Rinconada libra una batalla constante por la vigencia. Cada semana, estos jóvenes fustas enfrentan el reto de capitalizar las oportunidades que los entrenadores depositan en sus manos, con el objetivo de escalar posiciones en la competitiva estadística del óvalo de Coche. En este escenario de alta exigencia, la perseverancia suele ser el factor que separa a los prospectos de las realidades.

Luis Fúnez Jr. encarna perfectamente esta filosofía de vida. A pesar de registrar una sola victoria en el balance de los primeros meses del año, el fusta mantiene una disciplina inquebrantable. Su rutina no conoce descansos y su enfoque se centra en la evolución técnica necesaria para destacar en el principal recinto hípico del país. Lejos de amilanarse ante los resultados adversos, el joven profesional ha tomado decisiones drásticas para dar un giro a su trayectoria y potenciar su efectividad sobre el sillín.

Alianza estratégica: El factor "Humildad"

La noticia más relevante en el entorno del aprendiz es, sin duda, su reciente ajuste de equipo. Fúnez Jr. concretó una alianza profesional con Yorman González, ampliamente conocido en el medio hípico bajo el seudónimo de "Humildad". Este nuevo agente asume desde ahora la responsabilidad de gestionar sus compromisos de monta y brindar la asesoría necesaria para la selección de ejemplares competitivos.

Esta dupla busca refrescar la imagen del jinete ante los preparadores y propietarios. La experiencia de "Humildad" en la negociación de contratos y el análisis de los lotes se presenta como el complemento ideal para el ímpetu de Fúnez Jr., quien confía plenamente en que este cambio administrativo se traducirá, a corto plazo, en visitas más frecuentes al recinto de ganadores.

Compromisos para la Reunión 18: Montas

En la segunda carrera tienes la oportunidad de montar al Feedstock que ya lo conoces.

-Sí, este ejemplar lo conozco muy bien. Tengo un segundo lugar con él y a pesar de que no he podido trabajarlo porque es un ejemplar duro, anda en excelentes condiciones y así me lo ha demostrado en la cancha con su traqueador.

Para el 5y6 nacional, en la tercera válida guiaras a Brisas del Valle.

-Esta yegua no hemos podido de terminar de conseguirle la vuelta a pesar del gran trabajo que realiza el entrenador y su equipo de cuadra. Para este domingo el lote es un poco más accesible y buscaremos una buena actuación.

Cierras con la yegua Canela que es parte de la nómina de la cuarta válida del 5y6 nacional.

-Sí, a esta yegua también la conozco muy bien al punto de tener unas buenas carreras conmigo. Para este domingo esperamos una sorpresa con ella dentro del 5y6 nacional.