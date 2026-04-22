Eliecer Gómez: “Mi caballo es una buena opción al inicio del 5y6 dominical en La Rinconada”

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Como cada miércoles, el equipo de Meridiano Web hace acto de presencia en las instalaciones del Hipódromo La Rinconada. El objetivo principal de esta visita se mantiene firme: recabar información directa y fidedigna para la afición hípica venezolana, especialmente para aquellos seguidores que buscan bases sólidas al momento de sellar el 5y6 nacional.

Entrevista: Entrenador 5y6 nacional R18

En la pasada jornada, tras múltiples intentos y una constancia admirable, el ejemplar Base Armador finalmente brindó una satisfacción especial al entrenador Gómez. El veterano corredor logró el triunfo que le permitió el acceso al recinto de ganadores, que permitió validar el trabajo de cuadra realizado durante semanas.

Para este domingo, en el marco de la reunión número 18, surge una nueva oportunidad de lujo para este ejemplar de ocho años, que atraviesa un excelente estado de condición física. En esta ocasión, la responsabilidad de la conducción recae sobre los hombros del jinete Robert Capriles, lo que añade un atractivo adicional para los pronosticadores.

Declaraciones del entrenador Gómez: R18 La Rinconada

En una breve entrevista concedida a nuestro equipo a pie de pista, el preparador Gómez compartió sus impresiones sobre el compromiso que afronta su pupilo:

"Un saludo cordial a toda la fanaticada de Gaceta Hípica. Una vez más presentamos al ejemplar Base Armador en la primera válida del domingo, en esta ocasión bajo la conducción del campeón Robert Capriles.

Este es un purasangre que conoce bien el lote; ya ha ganado y perdido frente a estos mismos rivales. Como he mencionado anteriormente, el caballo atraviesa una condición física excepcional y parece ignorar el paso de los años. Aunque la competencia es pareja, confiamos en su excelente estado y en la experiencia de Robert, quien ya lo conoce perfectamente por los entrenamientos previos.

Abrimos el 5y6 con la firme convicción de que Base Armador es la base ideal para sus combinaciones. Los invitamos a sellar su cuadro y a acompañarnos en las instalaciones del Hipódromo La Rinconada."