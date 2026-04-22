¿Quién es Julio César León Heredia, el nuevo presidente del Instituto Nacional de Hipódromos?

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La Gaceta Oficial Nº 43.258, fechada el pasado 20 de abril, publica el decreto 5.324, suscrito por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, mediante el cual se designan nuevas autoridades para el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) y la Superintendencia Nacional de Actividades Hípicas (Sunahip).

Perfil del nuevo presidente del INH: Julio Cesar León Heredia

El recién designado presidente del Instituto Nacional de Hipódromos nació el 23 de octubre de 1966, en Maracay, capital del estado Aragua. Es el menor de ocho hermanos. Viene de ocupar la cartera de Agricultura y Tierras, cargo que ejerció entre el 5 de febrero de 2025 y el 13 de abril del presente año.

León Heredia es egresado de la Academia Militar de la Aviación Bolivariana, donde obtuvo el título de Licenciado en Ciencias y Artes Militares, mención Aerodinámica. En el año 2008 ganó las elecciones internas del Partido Socialista Unido de Venezuela en el estado Yaracuy para optar a la gobernación de esa entidad; obtuvo el triunfo con 57,83% de los votos. Asumió el cargo en diciembre de ese mismo año hasta el 2012.

Ocupó la máxima silla yaracuyana por tres periodos consecutivos más: 2012-2015, 2017-2020 y 2021-2025. En total, fue reelegido en cuatro ocasiones como burgomaestre regional del estado Yaracuy. El último de los periodos no lo completó, pues fue llamado por el Ejecutivo para jefaturar Agricultura y Tierras.

Ahora le toca la misión de continuar la senda marcada por su antecesor, Antonio “El Potro” Álvarez, en un momento de gran relevancia para el hipismo nacional.