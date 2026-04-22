Hipismo

INH: Cambian a las principales autoridades del hipismo venezolano

Mediante la Gaceta Oficial N° 43.358 con fecha del 20 de abril de 2026, el Ejecutivo Nacional anunció las nuevas designaciones

Por

Wandor Dumont
Martes, 21 de abril de 2026 a las 11:48 pm
INH: Cambian a las principales autoridades del hipismo venezolano
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El hipismo venezolano tuvo un sismo por completo la noche de este martes 21 de abril, luego que saliera en Gaceta Oficial el cambio de todas las autoridades del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) y la Superintendencia Nacional de Actividades Hípicas (Sunahip).

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Bajo el decreto presidencial 5.324, firmado por la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, se establecieron los siguientes nombramientos clave para la restructuración del sector:

  • Julio César León Heredia: Asume la Presidencia del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) y de su Junta Liquidadora. León Heredia toma el relevo de Antonio "Potro" Álvarez, quien estuvo al frente de la institución durante los últimos años.

  • Juan Carlos Amarante León: Designado como nuevo Superintendente Nacional de Actividades Hípicas (Sunahip), ente encargado de regular la transparencia y legalidad de las apuestas y eventos del ramo.

  • Edgar Alejandro Melo Rodríguez: Nombrado nuevo presidente de la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles, reforzando el control estatal sobre el sector de juegos de envite y azar.

El cambio llegó tras ataques contra el INH

Este movimiento en la estructura hípica venezolana ocurre en un momento de alta expectativa para los aficionados y gremios, luego del ataque cibernético del pasado domino 19 de abril contra las maquinas totalizadoras de apuestas del Instituto Nacional de Hipódromos. La caída del sistema evitó que los ciudanos pudieran sellar y registrar los cuadros del 5y6 nacional, además obligó a la suspensión de todos los eventos incluyendo el primer Clásico Presidenta de la República.

 

 

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