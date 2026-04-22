Atención: En la segunda válida para el 5y6 de La Rinconada se presenta un retiro

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El óvalo de Coche se prepara para recibir a la afición hípica en una fecha de alto voltaje. Este sábado 25 de abril, el Hipódromo Internacional La Rinconada abrirá sus puertas a partir de la 1:00 de la tarde para celebrar la décima séptima reunión de la temporada. Tras una reprogramación en el calendario oficial, el programa presenta un total de diez competencias, entre las cuales destacan dos pruebas selectivas que prometen emociones fuertes para los seguidores del deporte de los reyes.

La jornada no solo despierta interés por la calidad de los ejemplares en pista, sino también por los movimientos de última hora en las inscripciones oficiales.

Baja sensible en el 5y6 Nacional: La Rinconada

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) difundió un comunicado oficial a través de sus redes sociales durante la noche del martes 21 de abril. En dicha actualización, la autoridad hípica confirmó el retiro de la yegua Linda Bizkaia, ejemplar que figuraba con el número 8 en la sexta competencia del programa y que en su más reciente venia de ganar.

Esta carrera posee una relevancia estratégica para los apostadores, ya que representa la segunda válida para el tradicional juego del 5y6 nacional. El retiro de la alazana modifica el panorama del lote, compuesto por yeguas nacionales e importadas de cinco y más años, ganadoras de dos y tres carreras, quienes se medirán en un recorrido de 1.200 metros.

Perfil del ejemplar retirado

Linda Bizkaia, una purasangre de pelaje alazán nacida y criada en el Haras Oropal, es hija de Itaknockout en Targaryen por Mr. Mistoffelees. Para este compromiso, la defensora de los colores del stud contaba con la conducción del jinete profesional Jaime Lugo Jr. y la preparación de Fernando Parilli Tota.

A pesar de su ausencia confirmada, la expectativa por la reunión sabatina se mantiene intacta. Los preparadores y jinetes ajustan los últimos detalles para una cartelera que busca consolidar el espectáculo hípico en la capital venezolana.

La Rinconada: Motivo del retiro

De acuerdo con la información del INH publicada en su cuenta de redes sociales, la razón del retiro de la pupila de Parilli Tota es por Cólico.