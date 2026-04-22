German González en La Rinconada: "Este domingo demostraré la calidad de jinete que soy"

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El equipo de Meridiano Web no desperdicia la oportunidad de cubrir una de las historias más emotivas que presenta la cartelera hípica este fin de semana. El experimentado jinete German González se encuentra ante una ocasión de oro para reencontrarse con el triunfo en el óvalo de Coche.

Como consta en los registros estadísticos, el popular fusta acumula un largo periodo sin cruzar la meta en ganancia; su éxito más reciente data del 4 de agosto de 2013, en esa ocasión logró la victoria por intermedio del tordillo Mendel bajo la tutela del entrenador Miguel Cortez.

Aquel triunfo, lejano en el tiempo, permanece en la memoria de los aficionados que han seguido de cerca la perseverancia de este profesional. Ahora, tras años de esfuerzo y constancia en los entrenamientos matutinos, el destino le ofrece una nueva posibilidad de brillar frente a las tribunas del Hipódromo La Rinconada.

Una cartelera de lujo y la voz del protagonista: German González La Rinconada

Para este domingo, el Instituto Nacional de Hipódromos programó un total de diez competencias, entre las cuales destaca una Copa que servirá como plato fuerte de la tarde. El recinto capitalino abrirá sus puertas al público a partir de la 1:30 de la tarde, en una jornada que promete máxima adrenalina tanto en las pruebas comunes como en el tradicional juego del 5y6.

En el ciclo de entrevistas exclusivas para nuestro portal, fue imposible ignorar el testimonio de González. El látigo, conocido en el gremio bajo el apodo de "El Amarillo", conversó sobre sus expectativas y la responsabilidad que siente ante este compromiso. Sus esperanzas para romper el maleficio descansan sobre la yegua Reina Fabricia, ejemplar que se encuentra bajo la preparación del entrenador David Palencia.

Declaraciones: Jinete La Rinconada R18

“Ante todo un saludo a toda la afición hípica, como pueden observar lo que han visto las diferentes revistas esta semana creo que tengo la oportunidad de conducir al ejemplar Reina Fabricia que de verdad tiene mucho chance.

Desde que me reincorpore en mis labores a los óvalos del país los ejemplares que he montado han sido caballos regulares y ahora me toca la oportunidad de conducir a Reina Fabricia que si le veo bastante chance y si Dios quiere estaremos metido con esta yegua entre los tres primeros lugares de la carrera".