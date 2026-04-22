Conoce la trayectoria de Juan Carlos Amarante, nuevo Superintendente Nacional de Actividades Hípicas

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Mediante Gaceta oficial Nº 43.258, fechada el pasado 20 de abril del 2026, se publica la designación de Juan Carlos Amarante León, según decreto número 5.324, suscrito por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Perfil de Juan Carlos Amarante León: Superintendente Nacional de Actividades Hípicas

Amarante León es un joven funcionario público, quien ha estado ligado a los entes deportivos desde sus inicios como miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela. Su primer cargo de envergadura como funcionario llegaría en 2019 como Viceministro de Deporte de Alto Rendimiento, donde estaría hasta el 2022.

Paralelamente, desde 2020 ejerce como presidente del Instituto Nacional de Deportes (IND), por decreto presidencial número 4.331, puesto que ocuparía entre septiembre del año mencionado hasta 2024.

A posteriori, en 2025 sería elegido como director general de Educación Física y Deporte Escolar (encargado) desde el 13 de enero, según Gaceta Nacional número 43.037. Y desde abril de 2025 hasta el presente año se desempeñó como Viceministro de Masificación Deportiva, adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Deporte.

Como Superintendente Nacional de Actividades Hípicas deberá velar por regular, supervisar y fiscalizar el sector hípico nacional. Sus funciones incluyen autorizar licencias de juego, controlar los hipódromos, gestionar el Stud Book (registro genealógico), salvaguardar la salud equina y promover la inversión en la industria.