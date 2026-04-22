Análisis hípico: Johan Aranguren te trae dos visitas para el recinto de ganadores de la R18

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El equipo de Meridiano Web asistió en horas de la mañana de este miércoles 22 de abril a la jornada de ajustes en el hipódromo La Rinconada y así buscar la información acostumbrada con los jinetes y entrenadores para lo que será el cierre del primer meeting con la reunión número 18 el día domingo 26 de abril, que marca también el final del Primer Meeting.

Uno de los jockeys quien estuvo presente en la actividad matutina fue Johan Aranguren, pues aprovechó su tiempo para ser entrevistado para este medio digital y siempre es un fiel colaborador en brindar información clave de sus montas hacia nuestros lectores.

Entrevista Meridiano: Johan Aranguren Compromisos R18 La Rinconada Datos Hípicos

Para esta ocasión, Aranguren tendrá cuatro compromisos para la mencionada cartelera dominical y estas fueron sus declaraciones.

Saludos Johan, tienes un total de cuatro montas para la décima octava reunión y todos bajo el entrenamiento de Gabriel Márquez. Comienza en la primera competencia con la yegua Linda Estefania.

-Un saludo para toda la fanaticada hípica. Linda Estafania es una yegua que en su última la hizo bastante bien y para esta oportunidad estará decidiendo la carrera inicial.

En la tercera del ciclo no válido montarás a la potra importada Uptown Leca (USA), presentada el también Gabriel Márquez

-Estoy muy agradecido con el señor Kelvin Álvarez igual que su entrenador Gabriel Márquez. Es una yegua que en su debut la hizo espectacular y me gusta con característica de fija.

5y6 Nacional: Montas La Rinconada

Para la sexta competencia, segunda válida para el 5y6 estarás en el lomo del tresañero norteamericano More Than Galileo.

-Efectivamente, un caballo que conozco muy bien. Está de turno en el lote y me gusta con característica de línea para esta segunda válida para el 5y6.

Finaliza tu compromiso dominical con la yegua Kate and Me en la carrera de los acumulados del 5y6.

-La yegua va a mejorar muchísimo y para esta ocasión estará enredada en sus combinaciones.

Asimismo, el látigo Aranguren envío el siguiente mensaje hacía nuestros lectores: “Invito a toda la fanática hípica que asista al hipódromo La Rinconada y nos apoyen en el 5y6.