Salvador Giordano en La Rinconada: "Estoy listo para esta nueva fase de mi carrera"

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El hipismo venezolano recibe con entusiasmo la incorporación de un profesional cuya trayectoria avala su capacidad técnica y su herencia deportiva. Salvador Giordano, nacido el 28 de febrero de 1987 en Ciudad Bolívar, representa la continuidad de una tradición familiar profundamente arraigada en el turf nacional. Hijo de un destacado entrenador y propietario del recordado Stud Secretariat divisa que brilló con ejemplares de la talla de Oro Sólido, Giorfo Classic y Full Victory, Giordano asume ahora el reto de consolidar su nombre en el principal escenario hípico del país.

Su palmarés incluye hitos significativos que demuestran su versatilidad. Tras titularse como campeón de la estadística en el hipódromo de Rancho Alegre, el profesional buscó nuevos horizontes en el exigente hipismo estadounidense. Durante varios meses, acumuló una valiosa experiencia en los óvalos de Gulfstream Park y Calder, donde perfeccionó sus métodos de entrenamiento bajo estándares internacionales.

La gloria en Valencia y el salto a la capital

A su regreso a Venezuela, Giordano retomó su racha triunfadora en la provincia. En el Hipódromo Nacional de Valencia, el entrenador protagonizó una hazaña histórica junto a la yegua Paprika, con la cual conquistó prácticamente la totalidad del calendario clásico para hembras en el óvalo del Cabriales. Bajo su tutela, la cuadra conformada entonces por una docena de ejemplares mantuvo un índice de efectividad envidiable y se ubicó de manera constante en los primeros puestos de la tabla general.

Este miércoles 22 de abril, el equipo de Meridiano Web abordó al preparador durante la jornada de ajustes matutinos en el Hipódromo La Rinconada. Con la mirada puesta en esta nueva etapa profesional, Giordano compartió sus planes y la motivación que le genera trabajar junto a colegas y amigos de larga data en Caracas.

Proyectos y expectativas en el óvalo de Coche

Actualmente, el proyecto de Salvador Giordano en la capital se encuentra en una fase de expansión. Su establo cuenta con la estelar Paprika la tordilla con campaña de (22-15), trasladada desde Valencia con el objetivo de realizar campaña en La Rinconada. La yegua superó con éxito el proceso de aclimatación a la altura y la pista capitalina, y se encuentra en perfecto estado físico a la espera de su condición máxima para debutar en pruebas públicas.

Además, el preparador custodia a una prometedora potranca dosañera proveniente del Haras Sermary y aguarda la llegada de ejemplares importados en las próximas semanas. Con la humildad y el profesionalismo que lo caracterizan, Giordano manifestó su disposición para recibir el respaldo de los propietarios que deseen confiar sus piezas a una mano experimentada y ganadora. Su meta es clara: replicar la alta efectividad lograda en Valencia y Rancho Alegre para inscribir su nombre en la selecta lista de entrenadores triunfadores en el recinto de Coche.