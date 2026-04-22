Atención en las válidas: El presentado de Jesús Romero que mejorará "del cielo a la tierra" en La Rinconada

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El ambiente en el principal óvalo del país se intensifica tras la jornada de ajustes realizada este miércoles 22 de abril. Entre el movimiento de caballerizas y los últimos aprontes, el preparador Jesús Romero Rojas hizo una pausa en sus labores habituales para ofrecer sus impresiones exclusivas a Meridiano Web.

Datos Hípicos: La Rinconada Carreras R18

Con una actitud optimista y el enfoque puesto en la victoria, el profesional analizó el panorama de sus tres ejemplares inscritos para la reunión número 18 de la temporada.

Romero Rojas no oculta su entusiasmo ante los compromisos que asumirá este fin de semana. Tras semanas de preparación meticulosa y un seguimiento cercano a la evolución física de sus pupilos, el entrenador confía en que los resultados en la pista reflejen el esfuerzo realizado en el establo.

Su objetivo es claro: retomar la senda del triunfo y sumar nuevas fotografías en el recinto de ganadores y más que este domingo da por concluido el primer meeting de la temporada

Entrevista: Jesús Romero Rojas La Rinconada

Saludos entrenador. Mucha gracias por la oportunidad de entrevistarlo y presenta cuatro ejemplares para la R18. La primera presentada será Paraguanera en la tercera carrera. Coméntanos acerca de esta yegua.

-Esta yegua ha mejorado mucho y para este domingo en recorrido de 1.300 metros esperamos estar decidiendo.

Para la quinta carrera, primera válida en yunta con el látigo aprendiz Winder Véliz, presenta a Dumpling en recorrido de 1.200 metros.

- El ejemplar atraviesa un estado de forma excepcional; cada uno de sus trabajos previos cumplió con las expectativas del establo. Confiamos plenamente en que definirá la competencia en los tramos finales. Es una pieza obligatoria para todas sus combinaciones, pues sus condiciones físicas actuales son impecables.

Y en la segunda válida tiene a un potro llamado Abuelo José que va a su segunda presentación.

- Superado un debut gris, el alazán de Jesús Romero luce hoy una condición física envidiable. La secuencia de briseos y el excelente ajuste matutino en el aparato avalan su candidatura. Esperamos una mejoría radical; es un animal que transformó su rendimiento y dará pelea en el recorrido.