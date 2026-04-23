"Vienen en gran forma": Humberto Correia Jr. analiza el futuro de Latina Parts y Princesa Fina en La Rinconada

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El joven preparador Humberto Correia Jr. consolida su ascenso en la hípica nacional a través de un aprendizaje constante y resultados que hablan por sí solos. Aunque su establo cuenta con un inventario reducido de ejemplares, la calidad de cada pieza le permite mantener registros envidiables en el balance del primer cuatrimestre del año, ciclo que concluye este domingo en el óvalo de Coche.

Datos Hípicos: Humberto Correia Jr. La Rinconada Carreras

Los números de Correia Jr. son una muestra de eficiencia pura. Con apenas siete presentaciones en lo que va de temporada, el entrenador acumula tres victorias y un tercer lugar. Estos resultados se traducen en un sólido 43 % de efectividad en triunfos, cifra que escala al 57 % si se considera su capacidad para ubicar a sus pupilos en los tres primeros puestos de la pizarra.

Un dato sobresaliente en su corta pero efectiva gestión es su desempeño con los ejemplares señalados como favoritos: de cuatro purasangres con etiqueta de "imperdibles", tres cruzaron la meta en el primer lugar, lo que representa un abrumador 75 % de éxito en compromisos clave.

Consciente del potencial de su caballada, el entrenador se esmera en el trabajo diario para que cada ejemplar exhiba su mejor condición en la pista. Este rigor profesional no solo busca la fotografía en el recinto de ganadores, sino que también funciona como una carta de presentación para atraer nuevas piezas a su cuadra en el futuro cercano.

Ante este panorama de éxito, el equipo de Meridiano Web abordó al profesional este jueves para conocer la actualidad de su establo. Dos de sus yeguas más rendidoras, responsables de grandes satisfacciones para su equipo, verán acción en las reuniones 17 y 18 de este fin de semana.

Humberto Jr. compartió detalles exclusivos sobre las condiciones físicas y las expectativas de estas competidoras, quienes buscarán ratificar el gran momento que atraviesa el joven preparador en La Rinconada.

En el ciclo no válido de la reunión 17, tiene la primera yegua a ensilla que lleva por nombre Latina Parts con la monta en esta ocasión de Jhonathan Aray.

-Esta yegua anda muy bien en cancha, atraviesa una muy buena condición física y tenemos grandes expectativas de decidir esta carrera con el favor de Dios.

Luego para el domingo, su carta de mayor presentación. Princesa Fina que retará a los machos en la Copa “Negresco”.

-La yegua mantiene un gran nivel en cancha, de verdad que estamos en presencia de un reto bastante bonito al enfrentar los machos en esta Copa y nuestras expectativas son grandes de hacer una buena carrera con ella.

Quedan todos cordialmente invitados al hipódromo La Rinconada para que disfruten de este gran espectáculo.