¡Análisis exclusivo! Yoelbis González y sus montas claves para la R18 en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El destacado joven jinete profesional Yoelbis González asistió la mañana de este jueves 23 de abril, a la pista de La Rinconada para cumplir con la jornada de ajustes y en esta ocasión el equipo de Meridiano Web entrevistó a González, para detallar las condiciones atléticas de los seis compromisos para el día domingo 26 de abril en la décima octava reunión que pondrá punto final al primer meeting de la presente temporada.

Saludos Yoelbis y estamos agradecido por la entrevista. Seis montas tienes para la R18 y es el cierre del primer meeting. Comienza en la primera competencia con la yegua Provenza, del destacado trainer Rubén Lanz.

-Es primera vez que voy a montar a esta yegua. Esperamos que salga un poco más cerca y logre un remate más efectivo.

En la tercera carrera tendrás la oportunidad de montar a la debutante importada Coronada en Gloria (Panamá), presentada por Alejandro Regalado.

-Es una yegua que va a su estreno. Hay que tomar en cuenta que es un debut. La potra ha trabajado muy bien y esperemos que se lleven las expectativas.

Un ejemplar que reaparece luego de 231 días es Ercolano Spun y lo montarás en la cuarta del ciclo no válido dominical ¿Qué nos puedes comentar?

-Primera vez que voy a conducir al caballo. Tiene tiempo sin correr y se encuentra bastante bien en sus condiciones. Para está oportunidad esperemos que mejore bastante.

Compromisos para el 5y6: La Rinconada

Tu siguiente compromiso es en la segunda valida para el juego del 5y6 Nacional con el potro Inmenssus, pues se estrenará en el óvalo caraqueño.

-Es un potro que lleva mucho tiempo trabajando. Ha demostrado una calidad corredora y va a su estreno. Consideramos que lo hará muy bien.

La quinta válida que será la Copa Negresco montarás a un ejemplar que lo conoces muy bien y tuviste la oportunidad de ganarlo en dos oportunidades: Colossus del preparador Rafael Cartolano.

-Si, es un caballo que lo conozco a la perfección. Lamentablemente en su última no fue muy buena carrera. En esta oportunidad esperamos que todo salga bien y logremos una buena actuación.

Para finalizar en la carrera de los acumulados conducirás la yegua Roma que reaparece luego de 49 días sin correr.

-Una yegua que la gané en una ocasión. El lote es bastante parejo y esperemos que sea algo clave para la última válida del 5y6.