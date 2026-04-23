Rafael Cartolano: Tiene el material para poner a pagar los cuadros del 5y6 dominical en La Rinconada

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El primer ciclo de competencias de la temporada concluye este domingo 26 de abril con la reunión número 18. La jornada ofrece una cartelera de diez pruebas, entre las cuales destaca la Copa "Negresco", un desafío de 1.400 metros que promete grandes emociones dentro del 5y6 nacional.

Entrevista ganadora: La Rinconada Carreras R18

Sin embargo, el foco de atención se centra en un hecho poco común para la hípica venezolana. La tarde dominical será el escenario para la actuación de tres hermanos completos, ejemplares que comparten padre y madre, quienes participarán en distintas carreras de la misma programación. Por si fuera poco, los tres purasangres cuentan con el entrenamiento de Rafael Cartolano, lo que añade un matiz de curiosidad y maestría profesional a la jornada.

Ante este escenario inusual, el equipo de Meridiano Web abordó al preparador la mañana de este jueves en el óvalo de Coche. El objetivo fue claro: obtener de primera mano las impresiones y detalles sobre la condición física de sus pupilos antes de que crucen el túnel hacia la pista. Cartolano, figura de respeto en el gremio, compartió las expectativas de su establo para este cierre de reunión, donde la genética y el entrenamiento se combinan en busca de la fotografía en el recinto de ganadores.

Trainer el primer ejemplar a ensillar se trata del potro que va a su carrera de estreno, Inmenssus que participa en la segunda válida dominical.

-Sí, este ejemplar va en calidad de debutante contra una serie de ejemplares americanos que se presentan como fuertes adversarios. De verdad esperamos que el nuestro haga una excelente carrera, a pesar de no estar al 100 %, pero seguimos en búsqueda de la condición para su participación en venideras pruebas. Inclúyanlo en calidad de lance en esta carrera y acompáñenlo con sus favoritos de su elección.

Luego en la Copa “Negresco” que se disputará a la altura de la quinta válida, dos presentados Colossus y Gloriossus.

-El primero de ellos viene de cumplir una actuación aceptable contra ejemplares americanos. Para este compromiso se encuentra en excelente condición y aspiramos a realizar una gran carrera.

Gloriossus: Este ejemplar se viene poniendo en forma poco a poco. No lo vayan a omitir en el 5y6; colóquenlo en calidad de lance, acompañado por Colossus y el favorito de su elección.

5y6 nacional: Datos Hípicos La Rinconada Rafael Cartolano

Para cerrar en la carrera de los acumulados aparece inscrita Bellezze que viene de un tercer lugar en su más reciente subida de agrupación.

- Sí, esta yegua va a su segunda carrera en el lote de ganadores de una. La competencia luce muy pareja y complicada por la presencia de un par de ejemplares americanos como Employee of the Month y Dance to Remember. Sin embargo, esperamos que la nuestra se comporte a la altura; en esta ocasión la subimos de distancia para evaluar su desempeño.

Acompáñenla con el par de yeguas antes mencionadas, que se ven con gran oportunidad. Ojo, no quiere decir que nosotros no tengamos la misma opción, pero esperamos decidir la carrera junto con ellas