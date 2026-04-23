La revelación de Ramón García Mosquera: "Mi yegua va a mejorar mucho en la competencia del 5y6 de La Rinconada"

Ante la proximidad del fin de semana, el hipódromo La Rinconada retoma su actividad este jueves 23 de abril con una intensa jornada de ajustes, cuyo objetivo siempre es fundamental: Optimizar la condición física de los ejemplares que participarán en la reunión número 18. Los entrenadores y jinetes afinan los últimos detalles para asegurar que cada purasangre alcance su máximo rendimiento en la cartelera dominical del 26 de abril.
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La cita del domingo pondrá el broche de oro al primer meeting lleno de emociones, donde la destreza y la velocidad fueron los protagonistas indiscutibles sobre la arena de Caracas.
El entrenador Ramón García Mosquera estuvo presente en la pista caraqueña y aprovechó la ocasión para ser entrevistado por el equipo de Meridiano Web, acerca de la condición física de su única presentada para el juego del 5y6 Nacional.
Entrevista Meridiano: Entrenador Yegua 5y6 R18 La Rinconada Datos Hípicos
Saludos trainer. Para este domingo 26 de abril en la reunión 18 presenta a la yegua Belaia en la tercera válida para el 5y6, con la monta de Maykol Ibarra y reaparece luego de un corto paro de 35 días sin correr. Coméntanos acerca de la preparación de la cuatroañera.
-Considero que la yegua Belaia va a mejorar mucho en esta competencia y aparentemente su enemiga es Vida Zofia. Esperamos tener la mayor de la suerte.
La presentada por Garcia Mosquera, nacida y criada en el Haras Alegría se encuentra inscrita para el lote de yeguas nacionales e importadas de cuatro años, no ganadoras y no figuradoras entre el “segundo, tercer y cuarto lugar” del orden oficial de llegadas en sus tres (3) últimas carreras, en distancia de 1.300 metros y se perfila como la primera favorita para Gaceta Hípica.