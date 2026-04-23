"Ella va a decidir": La contundente afirmación del agente de jinetes Rigoberto Palencia a Meridiano Web

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La sinergia que se establece entre un agente y su jinete constituye la piedra angular de cualquier campaña triunfadora en el hipismo. Esta relación trasciende el simple acuerdo comercial; se basa en una comunicación constante y vital que define el rumbo profesional de ambos a corto y largo plazo. Al final de cada jornada, los resultados en la pista actúan como el único juez capaz de determinar si la estrategia trazada por el equipo fue la correcta.

Entrevista: Agente de Jinete R18 La Rinconada

En este complejo engranaje, el agente asume la responsabilidad crítica de seleccionar los compromisos. Su capacidad de análisis y su pericia para negociar las mejores montas son los factores que impulsan o frenan la trayectoria de sus representados. Por tal motivo, Meridiano Web decidió este jueves 23 de abril abordar la actualidad hípica desde una perspectiva distinta. En un contacto directo con Rigoberto Palencia, se exploró el panorama de sus asesorados, con especial énfasis en la figura del aprendiz Samuel Yánez.

Yánez, quien forma parte del nuevo talento que refresca el espectáculo de los látigos, cuenta con compromisos tanto para la cartelera del sábado como para la del domingo. Ante la consulta sobre cuál es la oportunidad más clara para el joven jinete, la respuesta de Palencia fue inmediata y cargada de seguridad. Sus palabras, contundentes y sin vacilaciones, proyectan un optimismo que sin duda impactará de forma positiva en la fanaticada hípica, la cual sigue con lupa cada paso de estas promesas del deporte nacional.

Este testimonio no solo ratifica el buen momento de la dupla, sino que también ofrece una guía de valor para los seguidores del pool de las mayorías, quienes buscan siempre la información más precisa de manos de los protagonistas.

Declaraciones: Rigo Palencia La Rinconada Montas 5y6 nacional

“Éxitos a toda la afición de Meridiano Web, saludos y bendiciones para todos. Cada uno de los compromisos de Samuel Yánez tiene bastante opción al triunfo, incluyendo los del sábado y domingo. Sin embargo, hay uno en especial que agrada bastante: se trata de la yegua Nefertari, que participa en la cuarta válida del domingo en La Rinconada con el número ocho en la gualdrapa.

Anda muy bien en cancha y así lo ha demostrado de la mano del galopador. Yánez la conoce a la perfección; la ha escoltado en sus últimas dos salidas y ambos consideramos que esta vez debe decidir la competencia del 5y6 nacional”.