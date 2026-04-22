De Calumet Farm a Venezuela: El prometedor camino del prospecto Gun Bolt en La Rinconada

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El hipismo venezolano recibe una noticia de alto impacto genético con la reciente adquisición del purasangre Gun Bolt. El criador y propietario, identificado en la plataforma X como @jfarache, confirmó la compra de este hijo del legendario semental argentino Candy Ride, con el objetivo firme de trasladarlo al país para cumplir campaña en el principal óvalo del país.

La incorporación de un ejemplar con este linaje representa un espaldarazo a la calidad del espectáculo en Venezuela. Gun Bolt, un potro de tres años criado en el prestigioso Calumet Farm, apenas cuenta con dos actuaciones en el hipódromo de Oaklawn Park, Estados Unidos. Su adquisición se concretó a través de una venta digital por un monto de 10.000 dólares, una cifra que, frente a su papel genealógico, perfila al ejemplar como una inversión estratégica de enorme potencial.

Un linaje de campeones: El factor Candy Ride

La principal carta de presentación de Gun Bolt es su padre, el imbatible Candy Ride. Este semental argentino dejó una huella imborrable en las pistas con un récord perfecto de seis triunfos en igual número de salidas. Su éxito se trasladó de forma masiva a la reproducción, donde se consolidó como uno de los pilares de la hípica mundial. La llegada de un descendiente directo de este "jefe de raza" a Venezuela garantiza la presencia de velocidad y resistencia en las competencias de aliento.

Por el lado materno, la calidad es igualmente excepcional. Gun Bolt es hijo de la clásica Dancing Afleet, una yegua que demostró su casta en las pistas con tres victorias en solo seis presentaciones, incluido el prestigioso Delaware Oaks (G2). Además, Dancing Afleet ya probó su efectividad en la cría al producir a Bourbonic, ganador del Wood Memorial Stakes (G2) con una producción monetaria que supera los 700.000 dólares.

La influencia de Afleet Alex y el futuro en la pista

El respaldo genético se extiende hasta el abuelo materno, el incansable Afleet Alex. Este campeón acumuló premios por más de 2.5 millones de dólares tras conquistar ocho victorias en doce compromisos. Su palmarés incluye gemas de la hípica estadounidense como el Preakness Stakes (G1) y el Belmont Stakes (G1), además del Hopeful Stakes (G1) y el Arkansas Derby (G2). La capacidad de Afleet Alex para brillar en recintos de la talla de Saratoga, Pimlico y Belmont Park añade una cuota de solidez y clase a la sangre de Gun Bolt.

Con este pedigrí de primer nivel, las expectativas sobre Gun Bolt son máximas. Su arribo a Venezuela no solo genera interés entre los apostadores y seguidores de la hípica, sino que también eleva el estándar competitivo de la población equina. Los aficionados luego de su arribo aguardaran por el proceso de cuarentena y aclimatación del ejemplar, quien bajo los colores de su nueva divisa, buscará ratificar en la arena venezolana toda la fuerza de su linaje internacional.